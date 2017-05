Công an làm việc với người tung tin “cá mập vào biển Mũi Né”

Một tài khoản Facebook đã đăng tải hình ảnh nhiều con cá mập vào bờ biển và chết, cho rằng đây là sự việc xảy ra ở Mũi Né, Phan Thiết (Bình Thuận). Thông tin này khiến nhiều người hoang mang, không dám xuống biển Mũi Né tắm. Cơ quan chức năng khẳng định đây là thông tin thất thiệt.

Ngày 29/5, một nguồn tin từ Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, công an đã nhận được báo cáo sơ bộ của Công an phường Mũi Né về thông tin trên mạng xã hội Facebook phản ánh tình trạng cá mập vào chết ở bờ biển Mũi Né. Qua xác minh khẳng định ngày 25/5, không có tình trạng trên.

Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội được xác định là thất thiệt, không có thật.

Trung tá Phạm Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường Mũi Né, cho biết, cơ quan này đã xác định được chủ nhân của tài khoản Facebook đăng thông tin thất thiệt trên và đã có giấy mời người này lên làm việc để xác định động cơ, xem xét xử phạt.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi lực lượng chức năng vào cuộc, tài khoản Facebook nói trên đã xóa các hình ảnh và thông tin sai sự thật.

Trước đó, tài khoản Facebook T.L được cho là ở TP Phan Thiết đã đăng hình ảnh về nhiều con cá mập bơi vào bờ chết. Chủ tài khoản này cho biết sự việc xảy ra ở khu phố 12, phường Mũi Né. Thông tin sau đó được nhiều người chia sẻ, lan rộng gây hoang mang dư luận. Nhiều người lo sợ không dám tắm biển tại đây vì sợ cá mập cắn.

Trúc Hà