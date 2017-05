Giết người tình rồi vứt thi thể xuống sông Hậu phi tang

Sau khi quan hệ với nhau, Phong dùng dao giết chết người tình rồi bỏ vào vali đem ra sông Hậu phi tang.

Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Cao Quốc Phong (34 tuổi, ngụ ấp Kiến Quới 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới) để điều tra về hành vi “Giết người, Cướp tài sản”.

Phong tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/5, người dân ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Hoà, TX Bình Minh (Vĩnh Long) phát hiện 1 thi thể nữ nổi trên sông Hậu nên trình báo công an. Nhận tin báo, công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm tử và phát hiện trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương ở mặt, tay và đầu bị nứt xương sọ…

Nhận định đây là vụ án mạng, Công an tỉnh Vĩnh Long ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân để điều tra làm rõ vụ việc.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Tia (47 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) ở trọ tại TP Long Xuyên (An Giang) đến công an trình báo việc con gái bà là Nguyễn Thị Điệp (27 tuổi) bị mất tích từ ngày 19/5.

Theo trình bày của bà Tia, khi đi con gái bà chạy xe máy hiệu AirBlade, mang theo nhiều vàng và tiền.

Đối chiếu kết quả nhận dạng thi thể trôi trên sông Hậu và thông tin trình báo của bà Tia, công an 2 tỉnh An Giang và Vĩnh Long, tiến hành giám định, đối chiếu dấu vân tay của tử thi với dấu vân tay CMND của chị Điệp…kết quả cùng một người.

Nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, Công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định khoảng 15h, ngày 19/5, chị Điệp đi xe máy đến 1 khách sạn ở TP Long Xuyên để gặp một thanh niên khoảng 35 tuổi tại phòng 202.

Đến 19h40 cùng ngày, thanh niên này lấy xe máy của chị Điệp chạy đi ra ngoài, sau đó đem 1 vali kéo loại lớn trở lại khách sạn. Vài tiếng sau, người thanh niên trả phòng, rồi đem theo vali, thuê taxi rời khỏi khách sạn, mà không có cô gái đi cùng.

Cầu Cần Thơ nơi Phong vứt xác người tình xuống sông Hậu phi tang

Cơ quan công an xác định, thanh niên ở cùng phòng với chị Điệp là Cao Quốc Phong. Một đối tượng nghiện cờ bạc nặng, thường xuyên qua Campuchia đánh bạc và đang lâm vào cảnh nợ nần, không có mặt ở địa phương.

Sau nhiều ngày truy tìm, đêm 27/5, Phòng PC45 Công an An Giang đã bắt Phong, khi thanh niên này từ Campuchia về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, Phong thừa nhận đã sát hại chị Điệp.

Phong khai nhận ngày 19/5, để có tiền đánh bạc, Phong gọi điện rủ chị Điệp đến khách sạn “tâm sự”.

Sau khi quan hệ, chị Điệp thay đồ ra về, thì bị Phong dùng dao chém nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Phong lấy xe máy của chị Điệp đến siêu thị mua một vali loại lớn rồi trở lại khách sạn bỏ xác nạn nhân vào.

Sau đó, Phong thuê taxi chở xác nạn nhân đến phà Châu Giang bỏ xuống sông.

Tuy nhiên, do có nhiều người qua lại, sợ bị phát hiện, nên Phong quyết định đến cầu Cần Thơ, rồi vứt xác nạn nhân xuống sông.

Phong cướp tài sản của nạn nhân là 1 xe máy Air Blade, 1 kiềng đeo cổ, trọng lượng 4 chỉ vàng, 1 đôi bông tai; 1 Iphone 6 plus và 10 triệu đồng.

Hoài Thanh