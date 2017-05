Nguyễn Đức Cường ra MV kỷ niệm một năm yêu Vũ Hạnh Nguyên

Nếu như còn yêu do Nguyễn Đức Cường sáng tác và lấy cảm hứng từ tình yêu hiện tại với Vũ Hạnh Nguyên. Nhạc sĩ cho biết anh yêu đến nỗi "đôi khi chân không chạm đất".

Vũ Hạnh Nguyên cho biết cả trong tình yêu lẫn công việc, cô được bạn trai chiều chuộng hết mình. "Anh chiều tôi lắm. Bất cứ lúc nào tôi nói 'em muốn thu' là anh Cường lại mở máy làm việc, bất kể thời gian", cô kể.

* MV "Nếu như còn yêu"

Nữ ca sĩ thừa nhận trước đây, cô không tránh khỏi những lúc bồng bột, muốn khẳng định cái tôi. Nay cô thấy mình trưởng thành hơn, đặc biệt là trong tình yêu. Cô trân quý những điều đơn giản và bình dị. "Tính anh Cường không cầu kỳ nên khi yêu anh, tôi cũng bớt kiểu cách đi nhiều. Khi làm MV, tôi chỉ mong muốn có một không gian đẹp và lãng mạn, đơn giản như chính tình yêu của hai đứa", Hạnh Nguyên nói.

Cả hai cho biết họ cũng nhiều lúc tranh cãi nhưng đều chọn cách bỏ qua mọi chuyện. Video ca khúc được hoàn thành đúng ngày cả hai kỷ niệm một năm yêu nhau.

Vũ Hạnh Nguyên và nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.

Bản tình ca nói về cái kết hạnh phúc sau những biến cố của các cặp tình nhân. Ca khúc cũng là lời nhắn nhủ của nhạc sĩ đến khán giả: "Nếu yêu nhau chân thành, tất cả sóng gió chỉ là thử thách, giúp cả hai yêu nhau thêm đậm sâu".

Vũ Hạnh Nguyên sinh năm 1989, từng ra mắt sản phẩm Nobody - cover của nhóm nhạc Hàn Quốc Wonder Girls, The boy so hot - tự cô sáng tác và Nevermore - kết hợp cùng Hoàng Touliver.