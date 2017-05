Uống nước dứa liên tục trong 1 tuần điều gì sẽ xảy ra?

Nếu bạn uống nước ép dứa liên tục trong 1 tuần điều gì sẽ xảy ra với cơ thể - hãy tìm hiểu ngay hôm nay để tận dụng.

Nước ép dứa được dùng nguyên chất, pha với rượu hoặc chứa trong thức uống hỗn hợp cocktail được xem là món giải khát giàu dinh dưỡng, có thể ngừa một số bệnh tật.

Dứa (khóm hoặc thơm) chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa.được dùng nguyên chất, pha với rượu hoặc chứa trong thức uống hỗn hợp cocktail được xem là món giải khát giàu dinh dưỡng, có thể ngừa một số bệnh tật.

Giá trị dinh dưỡng và trường hợp nên thận trọng

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, một ly nước dứa ép nặng 250 g chứa 132 calo, 0,9 g protein, 0,3 g chất béo, 32 g carbohydrate, 0,5 g chất xơ, 25 g đường. Một khẩu phần nước ép dứa nêu trên cung cấp 63% mangan, 42% vitamin C cũng như khoảng từ 10% hoặc hơn thianin, vitamin B-6 và folate cho nhu cầu hằng ngày của người trưởng thành. Dứa cũng chứa thêm các chất dinh dưỡng khác như kali, magiê, đồng và beta-carotene.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên cân nhắc dung hòa các khẩu phần ăn hằng ngày với việc dùng nước ép trái cây như nước ép dứa, tránh mất cân bằng về dinh dưỡng. Dù nước ép dứa chứa nhiều vitamin và khoáng chất nhưng đồng thời có mức độ đường và carbohydrate khá cao, nên phải được dùng có chừng mực. Nước ép dứa chứa đường tự nhiên nhưng vẫn có vị chua nên cần thận trọng, không nên cho thêm đường.

Tốt nhất nên tự làm nước ép dứa để đạt được lợi ích tốt nhất của nước ép trái cây tươi vì những tác dụng về dinh dưỡng của các loại nước ép trái cây trên thị trường đã giảm bớt nhiều trong quá trình chế biến và bảo quản. Trong trường hợp phải mua nước ép nên lưu ý sản phẩm đó phải không chứa nhiều thành phần phụ gia và chất bảo quản để người dùng có được hầu hết chất lượng nước ép tự nhiên từ quả chín và không bị ảnh hưởng bởi hóa chất ngoại lai.

Giúp xương chắc khoẻ Dứa có nhiều mangan là chất tốt trong việc duy trì xương khỏe mạnh. Một cốc nước ép dứa chứa khoảng 73% lượng mangan cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Dứa giúp phát triển xương ở giai đoạn trẻ và tăng cường cho xương khoẻ mạnh ở giai đoạn khác. Nước ép dứa có chứa vitamin C giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến răng nướu. Bên cạnh lợi ích giúp xương khoẻ mạnh, mangan cũng rất hữu ích trong việc chữa lành vết thương, điều chỉnh lượng đường trong máu , làm tăng khả năng miễn dịch và giữ cho làn da khỏe mạnh .

Dứa có chứa enzim bromelain có lợi cho sức khoẻ

Nước dứa có chứa enzym bromelain có lợi trong việc ngăn ngừa các triệu chứng ho và cảm lạnh và các triệu chứng khác. Bromelain giúp cải thiện hơi thở của chất nhầy trong khu vực hô hấp.

Nước ép dứa có chứa vitamin C giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến răng nướu. Bên cạnh lợi ích giúp xương khoẻ mạnh, mangan cũng rất hữu ích trong việc chữa lành vết thương, điều chỉnh lượng đường trong máu , làm tăng khả năng miễn dịch và giữ cho làn da khỏe mạnh .

Có nhiều chất dinh dưỡng

Nước dứa ép chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Dứa có chứa vitamin C, B-Complex (folate, thiamin, pyridoxine, riboflavin). Các khoáng chất như kali, canxi, phốt pho và mangan. Nó cũng rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan tự nhiên và ít calo. Nước dứa tươi là có chứa 75% vitamin C bổ sung cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Vitamin C giúp cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin B làm tăng hoạt động trao đổi chất của cơ thể. B6 điều chỉnh lượng đường trong máu. Vitamin A duy trì chất nhầy lành mạnh, thị lực và làn da. Kali ngăn ngừa chuột rút cơ bắp và đau nhức.

Dứa tốt cho sức khỏe tim mạch

Nước dứa ép cải thiện lưu thông máu, tốt cho sức khỏe tim mạch và đảm bảo lưu lượng máu trong hệ thống tuần hoàn. Thêm nữa, bromelain trong dứa làm loãng máu giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và bệnh tim mạch khác. Chất chống oxy hóa trong vitamin C cũng giảm nguy cơ bệnh tim bằng cách chống các gốc tự do. Vitamin C ngăn ngừa xơ vữa động mạch và hoạt động như là chống đông máu.

Lợi ích khác của dứa

- Uống nước ép dứa vào buổi sáng ngăn chặn cảm giác thèm ăn đường và chất béo, do đó tốt cho người béo phì duy trì trọng lượng hoặc giảm cân.

- Dứa có chứa nhiều vitamin C, A, và selen tăng cường hệ miễn dịch khoẻ mạnh.

- Mặt nạ dứa tươi giúp da mịn màng vì nó có chứa axit alpha-hydroxy.

- Do giàu chất xơ, nó giúp để chữa bệnh táo bón và tiêu chảy.

- Nước ép dứa là tốt cho da . Nó giúp cải thiện độ ẩm của da và loại bỏ các tế bào chết trên da.

- Uống nước ép dứa tươi cũng giúp trong việc loại bỏ giun đường ruột.