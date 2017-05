Truy tố nghi phạm sát hại nữ sinh, nhét xác trong thùng xốp với 2 tội danh

Nguyễn Phạm Quốc Bình - nghi phạm trong vụ sát hại nữ sinh lớp 9 tại chung cư Hà Đô (quận Gò Vấp, TPHCM) bị đề nghị truy tố 2 tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Phát hiện thi thể nữ sinh trong thùng xốp, đặt ở tầng 5 chung cư

Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, cơ quan này vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phạm Quốc Bình (SN 2001, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Kết quả điều tra của công an xác định, Nguyễn Phạm Quốc Bình và em Nguyễn Thị Thu H. (15 tuổi) là bạn học chung khối 9 của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (quận Gò Vấp, TPHCM).

Nguyễn Phạm Quốc Bình lúc mới bị bắt

Tối 12/1, Bình chạy xe máy đến đầu hẻm nhà H. đón và đưa H. đến chung cư Hà Đô (phường 3, quận Gò Vấp) dạo chơi. Sau khi gửi xe tại tầng hầm của chung cư, cả 2 đi bộ lên sân thượng. Trong quá trình đi bộ lên cầu thang, Bình thấy H. có điện thoại đắt tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Khi đến tầng 5, Bình giật điện thoại của H. nhưng H. tưởng Bình đùa nên giật lại rồi vừa đi vừa nhắn tin.

Lúc này Bình lùi về phía sau nhặt một cục đá đánh mạnh vào đầu H. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau đó Bình chiếm đoạt điện thoại của nạn nhân đem đi cầm được 900.000 đồng rồi quay lại chung cư dọn dẹp hiện trường.

Thấy con không về nhà nên cha mẹ H. gọi điện hỏi nhưng Bình nói không biết.

Chung cư Hà Đô nơi xảy ra vụ việc

Gia đình em H. đã đến Công an phường 3, quận Gò Vấp trình báo việc con gái của họ bị mất tích. Ngay khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an phường 3, quận Gò Vấp có mời Bình lên làm việc, tuy nhiên đối diện với công an, Bình tỏ ra khá bình thản, chỉ khai báo trong đêm 12/1 có chở em H. đi học thêm rồi sau đó đã chở về, mọi việc sau đó B. không hay biết. Sau đó Công an cho Bình ra về.

Vừa ra khỏi cơ quan Công an, Bình lập tức chạy ra khu chợ gần đó, mua thùng xốp, băng keo dính mang đến chung cư Hà Đô để thực hiện hành vi phi tang tội ác thì bị bảo vệ chung cư phát hiện, trình báo công an.

Đình Thảo