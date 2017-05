Thợ lắp điều hoà lấy trộm cọc tiền của gia chủ

Ngày 28/5, Công an huyện Bình Chánh vẫn đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM để mở rộng điều tra về việc đôi nam nữ mang tiền giả đến gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), chi nhánh Bình Chánh, TPHCM.

