Người dân mặc áo ấm ra đường giữa mùa hè

Sau những đợt nắng nóng kéo dài, người dân ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bất ngờ đón đợt lạnh giữa mùa hè khiến mọi người trong 2 ngày trở lại đây phải mặc áo ấm đi đường

“Bất ngờ, thích thú, lẫn lo âu về thời tiết diễn biến thất thường, đặc biệt đang trong vụ lúa, hoa màu…” - đó là cảm nhận chung mà người dân Huế ngay lúc này.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, chiều ngày 25/5, tại Huế đã có mưa vừa và mưa rất to. Mưa to khiến nhiều tuyến đường ở Huế ngập nặng. Từ chiều 26 đến sáng ngày 27/5, thời tiết bất ngờ chuyển sang lạnh, khiến nhiều người đi đường phải mang theo áo ấm giữa cuối tháng 5. Nền nhiệt dao động từ 23 đến 26 độ kèm theo độ ẩm lớn khiến hầu hết người ra đường phải choàng thêm áo khoác nhẹ hay áo ấm dày vừa phải.

Theo các chuyên gia khí tượng, do không khí lạnh tràn về từ phía Bắc làm cả nước giảm nhiệt. Ở Huế có mưa nhiều bởi chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, gió lạnh từ phía Bắc tràn về gặp đèo Hải Vân trở thành địa hình sườn đón gió nên gây mưa nhiều. Thậm chí, một số thời tiết cực đoan như mưa đá ở các tỉnh miền núi, mưa giông nhiệt vào chiều hay lạnh đột ngột đã xuất hiện.

Thu Mẫn – Hồng Hạnh – Đại Dương