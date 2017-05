Chủ tịch Bắc Từ Liêm xác nhận việc khởi tố 3 cán bộ ở Xuân Đỉnh

Những cán bộ này đã “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự và tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” quy định tại Điều 281 của Bộ luật Hình sự.

Ngày 23/5, tại báo cáo trả lời kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2017 của HĐND quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn đã xác nhận việc Cơ quan Công an Hà Nội ngày 9/12/2016 đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Khiêm - nguyên Chủ tịch UBND xã, phường Xuân Đỉnh, bà Nguyễn Thị Xuân Hương - cán bộ địa chính xã Xuân Đỉnh và bà Nguyễn Thị Gấm - Chủ nhiệm Hợp tác xã Xuân Đỉnh do “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự và tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” quy định tại Điều 281 của Bộ luật Hình sự.

Ngày 10/12/2007, UBND TP đã ban hành Quyết định số 4908 về việc thu hồi diện tích 1.173.030 m2 tại xã Xuân Đỉnh và xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế 1 và phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm) giao cho Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 tạo quỹ đất bàn giao cho Công ty THT đầu tư xây dựng khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Để hợp thức hóa lý do cho buổi đi chơi, bà Bình đã cho nhân viên dán thông báo là cán bộ 1 cửa phải đi tập huấn nên nhiều công dân đã lỡ việc

Ngày 21/1/2008, UBND huyện Từ Liêm có Quyết định số 211/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Bồi thường hỗ trợ, tái định cư do bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm làm Chủ tịch Hội đồng và thành lập Tổ Công tác do ông Nguyễn Hữu Khiêm - Chủ tịch UBND xã Xuân Đỉnh làm Tổ trưởng Tổ Công tác giải phóng mặt bằng.

Cũng trong báo cáo ngày 23/5/2017, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, UBND quận Bắc Từ Liêm tiến hành phê bình lãnh đạo UBND phường Thụy Phương và thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Xuân Quyết - Chủ tịch UBND phường Thượng Cát. Còn Quận ủy đã có văn bản phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ hai phường Thụy Phương và Thượng Cát. Tuy nhiên, không có một hình thức kỷ luật Đảng được áp dụng với bất kỳ một cá nhân nào.

Được biết, bà Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch UBND phường Thụy Phương vào ngày 2/7/2016, sau khi nhậm chức 1 ngày, đã cho toàn bộ cơ quan nghỉ vào ngày thứ Bảy để đi “thực tế” ở Ba Vì trong khi theo Quy định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND TP Hà Nội thì UBND cấp phường phải làm sáng thứ Bảy để giải quyết các thủ tục hành chính.

Để hợp thức hóa lý do cho buổi đi chơi, bà Bình đã cho nhân viên dán thông báo là cán bộ 1 cửa phải đi tập huấn nên nhiều công dân đã lỡ việc. Khi báo chí gọi điện hỏi thì bà Bình nói là bị ốm mấy ngày nên không biết việc cơ quan nghỉ đi chơi. Sau khi phóng viên có ảnh của chuyến đi chơi thì bà Bình mới thừa nhận vụ việc.

Từ vụ việc của phường Thụy Phương, báo chí tiếp tục phát hiện phường Thượng Cát cũng cho cán bộ nghỉ để đi biển từ thứ Sáu đến hết ngày Chủ Nhật. Khi báo chí liên hệ hỏi thì ông Nguyễn Xuân Quyết - Chủ tịch phường đã thừa nhận ngay vụ việc.

Trước trả lời của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, công dân cho rằng vẫn còn có sự nể nang, che chắn bởi việc không thực hiện kỷ luật đối với lãnh đạo phường Thụy Phương và không có các hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm là chưa tuân thủ đúng quy định tại Nghị định 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm cũng như chưa xử lý có hình thức tăng nặng đối với những cá nhân vi phạm tiêu chuẩn đại biểu HĐND nên đã có kiến nghị tiếp tới UBND TP Hà Nội và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Theo công dân, tại các địa phương khác, cán bộ vi phạm luôn được xử lý rất nghiêm túc: Với hành vi “sơ ý” bẻ hoa anh đào tại Đà Lạt thì Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận đã bị kỷ luật khiển trách Đảng. Hay như việc TP Hạ Long, Quảng Ninh đã cách chức Phó Trưởng phòng Tư pháp do ngủ trong giờ làm việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những nội dung cụ thể và mới nhất về sai phạm cụ thể tại địa bàn Xuân Đỉnh cũng như ý kiến của TP Hà Nội đối với việc kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm.

(Theo báo Thanh tra)