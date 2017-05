Thông tin bất ngờ vụ phát hiện xác chết ở công viên ven quốc lộ

Cơ quan chức năng xác định được danh tính và hé lộ những thông tin bất ngờ về cái chết của cô gái được phát hiện ở công viên bên quốc lộ 1.

Người phụ nữ chết bất thường trong công viên ven quốc lộ 1

Ngày 28/5, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã xác định được danh tính cô gái trẻ tử vong dưới chân cầu vượt Sóng Thần là chị Lê Thị Kim Ngân (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM). Đồng thời, công an đang tiến hành lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể cô gái trong công viên bên quốc lộ 1

Như VietNamNet thông tin trước đó, sáng 27/5, tại công viên trên quốc lộ 1, đoạn gần chân cầu Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương), nhiều người đi tập thể dục qua khu vực đã phát hiện chị Ngân (trước đó thông tin là một người phụ nữ, 35 tuổi) nằm bất động trên thảm cỏ của công viên.

Khi lại gần kiểm tra, người dân hoảng hốt phát hiện nạn nhân mặc áo xanh, quần đen đã tử vong.

Lực lượng chức năng thị xã Dĩ An nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Sau khi làm rõ danh tính, công an đã đến bệnh viện để lấy lời khai chị Phạm Thị H (21 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM), bạn thân của nạn nhân Ngân.

Bước đầu chị H. khai rạng sáng ngày 27/5, sau khi nhậu xong thì chị Ngân ôm chị H khóc và nói đang xảy ra mâu thuẫn với người yêu.

Ngân rủ chị H cùng lên Bình Dương gặp người yêu để nói chuyện. Khi tới cầu vượt Sóng Thần thì bị ngã xe khiến Ngân văng qua khỏi lan can cầu nằm bất động. Chị H bị thương nhẹ sau đó đứng dậy chạy xe máy về nhà với thương tích trên người. Tới trưa cùng ngày, chị H được gia đình đưa tới bệnh viện để điều trị.

H cho biết mình không nhớ là đã cùng với chị Ngân đi từ Thủ Đức bằng con đường nào để tới cầu vượt Sóng Thần. Nạn nhân cũng không nhớ rõ diễn biến vụ việc ra sao, ngay cả làm sao mình về nhà, thay quần áo.

Ngoài ra, khi nhận được thông tin Ngân tử vong, chị H đã sốc nặng.

Như Sỹ