Show diễn màu sắc thổi bùng mùa hè của Đỗ Mạnh Cường

Thay vì tông màu đen quen thuộc, bộ sưu tập màu sắc dành riêng cho mùa hè của Đỗ Mạnh Cường vừa diễn ra tại Phú Quốc gây ấn tượng với sự đồng hành của mỹ phẩm Menard.

Tối 27/5/2017 tại khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay, Menard đã đồng hành cùng NTK Đỗ Mạnh Cường trong show diễn Xuân - Hè 2017 mang tên “LIFE IN COLOR”.

Menard tài trợ độc quyền mỹ phẩm và trang điểm cho show diễn.

Nối tiếp thành công của các show diễn cá nhân đã gây được tiếng vang trước đó như La Vie En Rose, Love, Countryside, The Little Black Dress… bộ sưu tập “LIFE IN COLOR” (Cuộc sống đầy màu sắc) vừa được ra mắt dành riêng cho mùa mốt Xuân - Hè 2017.

Người mẫu Lê Thuý trong một thiết kế thuộc BST 'Life in Color'

Show diễn quy tụ khoảng 60 người mẫu hàng đầu tại Việt Nam với nhiều cái tên quen thuộc như Lê Thúy, Hằng Nguyễn, Trần Thanh Thủy, Cao Thiên Trang… Chuyên gia trang điểm nổi tiếng Nam Trung sẽ đảm nhiệm toàn bộ quy trình trang điểm của các người mẫu và vedette trong show diễn.

Đặc biệt, nhà tài trợ trang điểm của “LIFE IN COLOR” là Menard, thương hiệu đến từ Nhật Bản với thế mạnh sản phẩm mỹ phẩm cao cấp chất lượng Nhật Bản. Trước đó 2 tuần, Menard cũng là nhà tài trợ độc quyền mỹ phẩm và trang điểm tại show thời trang cao cấp “De Hanoi à Paris” của NTK Hoàng Hải tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội.

Mùa hè là mùa của những sắc màu rực rỡ, nhân dịp này Menard Việt Nam giới thiệu chương trình: “We love summer” với nhiều lựa chọn khác nhau được thiết kế riêng cho từng nhu cầu của làn da trong mùa hè. Chính những lựa chọn tuyệt vời mang tên “We love summer” của Menard đã được “phù thủy” trang điểm Nam Trung sử dụng trong show diễn. Các gói mỹ phẩm được thiết kế riêng của “We love summer” sẽ là hành trang cùng khách hàng tận hưởng mùa hè một cách trọn vẹn nhất.

Không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng và phù hợp nhất, với sự đồng hành lần này trong show diễn “LIFE IN COLOR”, Menard và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường hy vọng chuyển tải tinh thần “We love summer” - năng động, trẻ trung tới một nửa thế giới xinh đẹp cùng thông điệp: “Hãy luôn sống một cuộc sống tràn ngập màu sắc để bạn luôn là người tỏa sáng nhất”.

Thuý Ngà