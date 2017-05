Bắt đối tượng lạnh lùng giết người trong đám tang ở Sài Gòn

Khi bị bắt giữ, nghi can Mai Hữu Tâm thừa nhận đã ra tay giết người trong đám tang vì bị những người này…vô cớ tấn công.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ nghi can Mai Hữu Tâm (SN 1987, quê Đồng Nai, tạm trú Q.Bình Tân), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “giết người.

Công an xác định Tâm là đối tượng lạnh lùng giết người tại đám tang ở Q.Bình Tân vào giữa tháng 9/2016 như VietNamNet đã thông tin.

Đối tượng Mai Hữu Tâm khi bị bắt giữ

Như đã thông tin, đêm 16/9/2016 gia đình ông Trần Minh Nhẫn (SN 1970) tổ chức đám tang cho anh ruột tại hẻm số 59 đường Trương Phước Phan, KP.18, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân. Theo điều tra của công an, khoảng 23h40 đêm, có 1 thanh niên mặc áo đen, đi xe gắn máy xuất hiện trước đám tang.

Bất ngờ người này cầm dao xông vào, đâm chém loạn xạ. Đối tượng trên đã đâm 1 nhát giữa ngực khiến ông Nhẫn gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng chạy bộ thoát thân, để lại chiếc xe gắn máy SHi.

Sau khi xảy ra án mạng, Công an Q.Bình Tân và Công an TP.HCM vào cuộc điều tra xác định đối tượng gây án là Mai Hữu Tâm nên tổ chức truy bắt.

Đầu tháng 11/2016, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với Mai Hữu Tâm về tội “giết người”.

Mới đây, ngày 25/5 Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bắt giữ được Tâm đang trốn ở địa phương này. Bước đầu Tâm thừa nhận hành vi phạm tội.

Tâm khai, trước khi gây án, Tâm cùng vợ hờ, là T.T.M.A chuyển đến sống tại Q.Bình Tân. Trong ngày gây án, Tâm cùng vợ dọn nhà, sau đó có đến nhà của ông H “phế liệu”, ở ngay gần đám tang để nhậu cùng 1 số người khác. Chiếc xe SHi là Tâm mượn của bạn. Khi nhậu, các bạn nhậu có hỏi ông H “phế liệu” có đi đám tang chưa? và ông này có xác nhận là chưa.

Tàn cuộc, Tâm chở vợ hờ đi thu tiền góp ở Q.11. Lúc về, 2 người có cãi nhau xung quanh chuyện tiền bạc nên Tâm bực tức ném ĐTDĐ của vợ, bỏ vợ ở con hẻm gần nhà rồi điều khiển xe đi tìm ông H “phế liệu” tiếp tục nhậu.

Nhớ lúc chiều có bạn nhậu hỏi việc ông H “phế liệu” có đi đám tang chưa? nên Tâm nghĩ ông này đang ở đám tang. Tâm đến gửi xe trước đám tang rồi đi vào. Ngang qua bàn khoảng 10 người đang nhậu, Tâm không thấy ông H “phế liệu” đâu nên đi vào nhà ông H.

Lúc này Tâm thấy Linh (làm tại 1 quán bar ở Q.6), là người ngồi nhậu chung tại nhà ông H “phế liệu”, vừa chạy đến gần vừa chửi thề. Tâm không hiểu chuyện gì nên chạy theo Linh để hỏi. Khi Tâm vừa chạy ngang qua bàn 10 người đang nhậu thì những người này cầm ghế lao vào tấn công, làm Tâm té xuống đất.

Tâm gắng gượng đứng dậy, chụp lấy con dao có sẵn trên bàn đâm chém loạn xạ và gây ra cái chết của ông Nhẫn. Sau khi gây án, Tâm bỏ trốn khỏi địa phương. 2 ngày sau, Tâm gọi điện cho mẹ ruột nhờ đến hỏi thăm, bồi thường cho người bị Tâm tấn công, thương tích. Hay tin nạn nhân đã tử vong, Tâm bắt đầu hành trình bỏ trốn, lưu lạc ở nhiều nơi như: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bến Tre, Long An…

Sau này, khi đọc báo Tâm mới biết tên tuổi nạn nhân là Trần Minh Nhẫn – người bị mình sát hại. Khi bị bắt giữ, Tâm khai báo, hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với ông Nhẫn, do bị tấn công vô cớ nên chụp dao tấn công, gây ra sự việc trên.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án.

Anh Sinh