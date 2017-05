The Evil Within 2 sẽ chính thức được trình làng tại E3 năm nay

Với thành công của người tiền nhiệm, hy vọng rằng phần 2 của game cũng sẽ hấp dẫn và không làm người hâm mộ thất vọng.

Với sự xuất hiện của một loạt cái tên đình đám như Evil Resident 7, Outlast 2 hay mới đây nhất là Friday 13th The Game, năm 2017 có thể coi là một mùa bội thu của thể loại game kinh dị. Và như điểm xuyết thêm vào bức tranh thành công này, tựa game được nhiều người chờ đợi – The Evil Within 2 cũng sẽ được trình làng trong năm nay.

Theo đó, mặc dù ngày phát hành chính thức vẫn chưa được xác định, tuy nhiên The Evil Within 2 chắc chắn sẽ được giới thiệu tại hội chợ E3 năm nay. Đây là thông tin được tạp chí uy tín Trustedreviews khẳng định.

Với phiên bản đầu tiên được phát hành vào năm 2014, The Evil Within được đánh giá là có lối chơi mang nhiều điểm tương đồng với Resident Evil 4 - phiên bản cuối cùng mà nhà thiết kế Shinji Mikami tham gia trong thời gian còn làm việc cho hãng game Capcom. Góc nhìn ngắm bắn ngang vai, những trường đoạn chạy trốn nghẹt thở khỏi tên đồ tể cầm cưa máy là một vài chi tiết mà các fan của dòng game Resident Evil có thể nhận ra ngay khi chơi The Evil Within.

Với điểm trung bình 75/100, The Evil Within được xếp vào top những tựa game kinh dị đáng chơi nhất trong thập kỷ qua. Với thành công của người tiền nhiệm, hy vọng rằng phần 2 của game cũng sẽ hấp dẫn và không làm người hâm mộ thất vọng.