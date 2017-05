Cô gái 'bỏ quên' bạn tử vong sau tai nạn

Cảnh sát tình nghi Hoa chở Ngân trong trạng thái say rượu, từ TP HCM qua Bình Dương, bị ngã khiến cô bạn ngồi sau xe tử vong nhưng người cầm lái không hay biết.

Thi thể cô gái nằm ven quốc lộ 1. Ảnh: Mạnh Tùng.

Theo Công an huyện Dĩ An (Bình Dương), người dân phát hiện thi thể cô gái tại thảm cỏ ven Quốc lộ 1, dưới chân cầu Sóng Thần (phường An Bình) rạng sáng 27/5. Hiện trường có nhiều xáo trộn, dép nạn nhân rơi ngoài lan can cầu.

Làm việc với cảnh sát, chị Hoa (21 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) cho biết nạn nhân là bạn mình, tên Ngân (22 tuổi). Trước đó, hai cô gái nhậu với nhóm bạn đến rạng sáng cùng ngày.

Trong cơn say Ngân khóc, tâm sự đang mâu thuẫn với người yêu nên nhờ Hoa chở lên Bình Dương gặp bạn trai nói chuyện. Tới cầu vượt Sóng Thần, 2 người bị ngã xe. Chị Hoa không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Đến trưa, gia đình thấy chị bị thương, luôn hoảng loạn, không nhớ đã gặp tai nạn ở đâu nên đưa đến bệnh viện.

"Cô ấy bảo không biết chị Ngân đã chết, không nhớ đi cùng bạn từ quận Thủ Đức (TP HCM) qua Bình Dương bằng đường nào, diễn biến vụ việc ra sao, hay bằng cách nào về được nhà, thay quần áo đi ngủ", cán bộ điều tra cho biết.

Cảnh sát tình nghi vụ tai nạn khiến Ngân văng qua lan can, rơi xuống công viên ven quốc lộ. Hoa bị thương nhẹ nên đứng dậy chạy xe về nhà, say quá quên mất cô bạn ngồi sau.

Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Sơn Hòa