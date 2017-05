IS thua tan tác, Damascus chờ trái ngọt Aleppo

Quân đội Syria đã tấn công IS trên khắp các mặt trận chiến lược, khiến lực lượng này rơi vào tình thế vô cùng khó khăn.

Ngày 26/5, sau cuộc tấn công dữ dội vào căn cứ chiến lược của IS, quân đội Syria chỉ còn cách thành lũy cuối cùng của IS trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Aleppo khoảng 3 km.

Cụ thể, Lực lượng Tiger tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn ngôi làng Sukkariyah, cách thị trấn Maskanah 3 km về phía nam. Tính đến ngày 26/5, quân đội Syria giải phóng 500 km2 phía đông tỉnh Homs sau 3 tuần chiến đấu.

Xe tăng của lực lượng Tiger tiến đến chiến tuyến cách thị trấn Maskanah 3 km về phía nam

Al -Masdar News dẫn nguồn tin quân sự đi cùng lực lượng Tiger cho biết, họ vừa phát hiện nhiều xe cơ giới di chuyển khỏi thị trấn.

Dường như IS đang rút lui gia đình và thân nhân các chiến binh ra khỏi Maskanah khi quân đội Syria triển khai cuộc tấn công quy mô lớn vào thị trấn cửa ngõ của tỉnh Raqqa này.

Trong một diễn biến liên quan, trang Amaq, cơ quan truyền thông chính thức của IS đã đăng tải một loạt ảnh chụp ngôi làng sáng 26/5 cho thấy, một số chiến binh IS ít ỏi đang cố gắng chống lại cuộc tấn công dữ dội của quân đội Syria. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau khi đăng ảnh, lực lượng Tiger tiến vào giải phóng ngôi làng.

Rắn mất đầu

Tại Homs, tối 26/5, Al-Masdar News dẫn nguồn tin cho biết, một trong những thủ lĩnh, chỉ huy chiến trường hàng đầu của IS đã bị tiêu diệt.

Thủ lĩnh - chỉ huy chiến trường IS Abu Ayoub Al-Shishani, bị tiêu diệt trong một cuộc không kích chính xác do máy bay ném bom Su-34 Nga tiến hành.

Abu Ayoub Al-Shishani là chiến binh người Chechnya, trước đây từng tham gia lực lượng khủng bố trong chiến tranh Chechnya chống lại quân đội Nga. Hiện Al-Shishani là một chỉ huy chiến trường nổi tiếng của IS.

Chiến binh này đã lên kế hoạch cho chiến dịch của IS đánh vào thành cổ Palmyra hồi tháng 5/2015. Cuộc tấn công dữ dội này đã đánh bật quân đội Syria khỏi thành phố cổ.

Không quân Nga không kích ở Syria

Abu Ayoub Al-Shishani cũng từng tham gia vào một số cuộc chiến trên lãnh thổ Iraq, đặc biệt trong cuộc chiến vùng sa mạc trên địa phận các tỉnh Anbar và Nineveh.

Cái chết của chiến binh thánh chiến kỳ cựu này là một đòn choáng váng giáng vào lực lượng IS, nhất là khi quân đội Syria đồng loạt tấn công từ hướng Palmyra, Aleppo và phía đông tỉnh Hama.

IS hoàn toàn không còn binh lực, vũ khí và cũng không còn thủ lĩnh có khả năng xoay chuyển tình thế chiến trường ở thời điểm hiện tại.

Trong thời gian từ ngày 24 - 26/5, lực lượng không quân Nga đã thực hiện chiến dịch tập kích đường không quy mô lớn yểm trợ quân đội Syria đánh đuổi IS khỏi vùng sa mạc phía tây nam thành phố cổ Palmyra.

Mục tiêu của Damacus

Trên vùng sa mạc miền trung, quân đội Syria giải phóng hơn 5.000 km2 lãnh thổ xung quanh vùng nông thôn phía tây nam Palmyra, giải phóng nhiều tuyến đường dẫn đến Damascus.

Cùng với những tuyến đường nối Damascus và Palmyra được chính quyền Syria kiểm soát kể từ năm 2014, ngày 25/5, quân đội Syria giành lại các xa lộ M90, M53 và M45. Cuộc tấn công với tốc độ nhanh chóng đánh đuổi IS thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của quân đội Syria trong năm 2017.

Hơn thế nữa, bằng cuộc tấn công này, quân đội Syria bao vây các lực lượng đối lập trong vòng vây phía đông dãy núi Qalamoun, ngăn chặn hoàn toàn khả năng lực lượng này tiếp cận với các nhóm chiến binh thánh chiến thuộc Quân đội Syria tự do FSA do Mỹ huấn luyện trên sa mạc Syria.

Bản đồ Syria ngày 26/5

Trước đó, ngày 24/5, IS đã phải gánh chịu tổn thất nặng nề, khi một đoàn xe quân sự lớn của lực lượng này xuất phát từ dãy núi Qalamoun rơi vào trận phục kích đường không của không quân Nga-Syria, toàn bộ đoàn xe bị tiêu diệt.

Cụ thể, Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ Damascus cho biết, vào thời điểm trên, máy bay trinh sát không người lái của trung tâm chỉ huy, điều hành tác chiến chung Nga – Syria đã phát hiện các hoạt động cơ động di chuyển của một cụm binh lực lớn IS, xuất phát từ vùng núi Qalamoun phía đông Damascus và có khả năng sẽ di chuyển về tỉnh Al-Raqqa.

Lực lượng không quân Nga – Syria lập tức lên kế hoạch theo dõi đoàn xe này của IS. Đến vị trí chiến đấu thuận lợi, không quân Nga – Syria ập đến tấn công, thiêu hủy hoàn toàn 35 xe cơ giới vận tải cùng các tay súng trên xe.

Đây được coi là cú đấm thép của quân đội Syria vào IS. Bởi lẽ, IS hiện tại đang hết sức rệu rã, thiếu vũ khí, phương tiện và mất tinh thần chiến đấu. Bị quân đội Syria tấn công trên tất cả các hướng và không thể phản kháng, IS sẽ sớm bị quét sạch khỏi Syria trong thời gian gần.

Với tình hình chiến trường hiện tại, mục tiêu chiến lược mà Damacus đặt ra hồi đầu tháng 5/2017 là trong tháng 5 sẽ tiêu diệt IS, xóa sổ hoàn toàn nguy cơ đe dọa chính quyền Syria, là hoàn toàn có cơ sở.

Theo An Giang