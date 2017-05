Ngày loài người được đón đêm tân hôn trên hành tinh khác sẽ không còn xa với 5 kế hoạch "Vũ Trụ tiến" tham vọng này

Trái đất thì ngày càng chật chội khó sống. Loài người thì quá yếu ớt nên chỉ ra khỏi bầu khí quyển một tí là 'hắt hơi sổ mũi' ngay. Vậy vị cứu tinh cho tương lai của chúng ta là ai? Các kiến trúc sư, không phải bàn cãi!

Các tài nguyên thiên nhiên của Trái đất đang dần cạn kiệt. Theo Liên Hiệp Quốc, nếu cứ đà này cho tới năm 2030 nhu cầu về nước sạch của chúng ta sẽ cao hơn 40% so với khả năng đáp ứng. Nhằm đối phó với thực trạng trên, các nhà khoa học, kĩ sư và nhà thiết kế đang đề xuất những kế hoạch tham vọng nhằm đưa con người lên Mặt Trăng, Sao Hỏa, và thậm chí là cả Sao Kim. Dưới đây là 5 giải pháp nhà ở có thể trở thành hiện thực.

Được bảo vệ bởi đá vôi mặt trăng

Bởi vị trí địa lý gần gũi của mình—chỉ khoảng 380.000 kilômét từ Trái đất—Mặt Trăng là một địa điểm hứa hẹn để định cư của con người. Vấn đề ở đây là nó không có bầu khí quyển, và vì thế bất cứ ai có ý định trở thành cư dân ở đây sẽ phải chuẩn bị đón chờ sự kinh ngạc khi chiêm ngưỡng những trận mưa sao băng và nhiệt độ trung bình là –23ºC. Nhà ở được bao bọc bởi đá vôi, thứ nguyên liệu chủ yếu trên bề mặt mặt trăng, có thể sẽ làm giảm bớt vấn đề này. Đây là ý tưởng được đề xuất bởi hãng kiến trúc Foster Partners cho công cuộc thuộc địa hóa mặt trăng mà cơ quan vũ tru châu Âu muốn thiết lập trên vệ tinh của chúng ta.

Định cư ở Mặt Trăng với những căn nhà được bao bọc bởi đá vôi.

Một môđun hình ống gắn dọc theo một quả rocket sẽ được dàn ra thành một mái vòm có thể bơm, nơi mà 4 người có thể ở được. Thiết kế này đề xuất tận dụng khả năng của máy in 3D—vốn có thể làm việc với chính nguồn nguyên liệu ở trên bề mặt mặt trăng—khiến cho đá vôi có thể được gom lại và rồi được in theo cấu trúc hình vòm, tạo nên một lớp bảo vệ bên ngoài. Căn nhà do vậy sẽ có hai tầng, một buồng kín ở cổng và một môđun hỗ trợ kĩ thuật. Ba lỗ sẽ giúp cho ánh sáng lọt vào toàn bộ hàng rào xung quanh sẽ được điều áp. Địa điểm được lựa chọn sẽ là Cực Nam của Mặt Trăng, nơi nhận được nhiều ánh sáng mặt trời nhất.

Địa đạo

Lấy cảm hứng từ đường xoắn ốc của vỏ bạch tuộc, dự án này theo đuổi thiết kế nhà ở dưới đất trên Sao Hỏa với các tầng được kết nối với nhau bằng cầu thang xoắn ốc. "Sao Hỏa có trường từ cực yếu mà không giống như Trái Đất, không thể bảo vệ bề mặt của nó khỏi bức xạ mặt trời," Keegan Kirkpatrick, Trưởng dự án và Chủ tịch RedWorks cho biết.

Mục tiêu khách quan là tận dụng các ống nham thạch, giếng và miệng núi lửa nằm dưới lớp đất của Sao Hỏa để xây nhà. Những căn nhà này cũng có thể sử dụng đá vôi và công nghệ in 3D để bao bọc bề mặt mỏng của cấu trúc. Được chia thành 4 tầng, hai tầng đầu dùng cho phòng ngủ, bếp và khu nghỉ. Những tầng sau sẽ dành cho các phòng thí nghiệm, chất thải và hệ thống duy trì sự sống.

Nhà Băng

Dự án Nhà Băng Sao Hỏa, những chỗ cư ngụ được xây nên từ băng chiết tách từ Sao Hỏa, đã thắng giải "Thử thách xây nhà bằng công nghệ in 3D" của NASA. Cấu trúc của họ được thiết kế dựa vào các ống bên trong vốn có thể bơm phồng, được bao bọc bởi lớp vỏ băng dày 5cm. Lớp vỏ này sẽ có chức năng chủ yếu là bảo vệ căn nhà khỏi tia vũ trụ. Một lợi thế to lớn khác của thiết kế này, dĩ nhiên là việc Sao Hỏa thiếu gì thì thiếu, chứ băng thì hẳn là "nhà trồng được".

Để cho căn nhà sáng nhất có thể, mọi vật liệu đều trong suốt. Trong không gian ở, việc mặc đồ phi hành gia là không cần thiết. Để điều hòa nhiệt độ, một lớp Carbon Dioxide sẽ cô lập phía bên trong của tòa nhà với lớp vỏ băng.

Mái vòm dưới lớp kính

Tỉ phú Elon Musk ước tính rằng loài người sẽ đi những bước đầu tiên lên Sao Hỏa vào năm 2022. Hiện nay những thiết kế của ông đang đặt trọng tâm vào phượng tiện chuyên trở có thể đưa chúng ta lên đó, một con tàu vũ trụ với sức chứa từ một đến hai trăm người. Về cách mà cộng đồng dân cư sống trên đó, Musk mới chỉ đưa ra những viễn cảnh sơ sài. Ông nhấn mạnh đến sự tự cung tự cấp, và ngoài ra nó có thể tạo ra không gian cho 1 triệu người sinh sống. Để làm được điều này, vùng định cư phải bao gồm cả ở trên bề mặt và dưới lòng đất.

Những căn nhà sẽ được xây lên từ bề mặt sao Hỏa, được làm từ các tấm kính với khung sợi carbon để dựng lên các mái vòm trắc địa trên bề mặt. Dưới lòng đất, một đội người máy sẽ xây nên các hầm điều áp mà ở đó các hoạt động công nghiệp và thí nghiệm về hành tinh chúng ta sẽ được tiến hành.

Giữa biển mây ở Sao Kim

Thuộc địa hóa trên bề mặt sao Kim thực sự điên rồ ngay kể cả từ trong ý nghĩ. Nhìn vào sự thật này đi: nhiệt độ trung bình trên bề mặt Sao kim là 464ºC. Tuy nhiên, một vài nhà khoa học đã nghĩ đến việc sống giữa các tầng mây trên sao kim trong các khí cầu. Dự án HAVOC của NASA đang có dự định như vậy, khi muốn thiết lập một cộng đồng dân cư sống cách bề mặt hành tinh này 50km, nơi điều kiện môi trường thân thiện hơn với nhiệt độ khoảng 75ºC.

Dự án sẽ được chia ra làm nhiều giai đoạn và một trong số đó là với con người. Một quả khí cầu Zeppelin sẽ có 1044 mét vuông tấm năng lượng mặt trời và khả năng tích trữ năng lượng lên tới 66 giờ, để vận hành khi không có ánh nắng mặt trời. Dưới lớp bề mặt khí cầu sẽ là một môi trường sống tương đương với khí quyển trái đất.