Thi công đường làm vỡ ống nước, dân xài nước máy như nước bùn

Trong quá trình mở rộng đường ĐT609, đơn vị thi công thường xuyên gây vỡ đường ống dẫn nước khiến hàng nghìn hộ dân ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam lo lắng vì nguồn nước sinh hoạt bị cắt liên tục và nhiễm bẩn.

Từ tháng 4 đến nay, người dân 2 phường Vĩnh Điện, Điện An và 7 xã Điện Phước, Điện Minh, Điện Phương, Điện Thọ, Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) phản ánh tình trạng nguồn nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày thường xuyên bị gián đoạn và ô nhiễm.

Sự cố vỡ đường ống dẫn nước trên tuyến đường ĐT609 (đoạn qua xã Điện Phước) ngày 23/5 vừa qua khiến nguồn nước nhiễm bẩn

Theo người dân, đây là 9 đơn vị xã, phường của thị xã đang sử dụng nước do Xí nghiệp Cấp thoát nước Điện Bàn (thuộc Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam) cung cấp.

Chị Kiều Mỹ - một người dân phường Vĩnh Điện cho biết, thời gian gần đây, nước máy ở nhà liên tục bị cắt, khi nước cấp lại thì đục ngầu như bùn, bốc mùi tanh rất khó chịu. Phải xả nước liên tục thì mới thấy dòng nước trong trở lại.

Mới đây nhất, vào ngày 23/5, nhiều người dân thuộc khối phố 4 (phường Vĩnh Điện) cũng chứng kiến cảnh nước máy khi mở ra đen xì và có mùi hôi rất khó chịu.

Chứng kiến những thùng nước máy bẩn người dân giữ lại thì thấy dưới đáy thùng đóng một lớp cặn đục và đen. Người dân cho biết, trong vòng 2 tháng từ tháng 4 đến nay, nước máy đã bị cắt 6-7 lần và cứ mỗi lần nước bị cắt, sau khi có lại là có màu đen, đục cùng với mùi hôi khiến người dân lo lắng.

Ngày 27/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Hiền - Phó Giám đốc Xí nghiệp Cấp thoát nước Điện Bàn lý giải nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nước bị cắt, đục trong thời gian qua như người dân phản ảnh.

Những đường ống bị vỡ do thi công đường

Theo ông Hiền, sở dĩ tình trạng nước máy do Xí nghiệp cung cấp thời gian gần đây không đảm bảo là do trong quá trình mở rộng tuyến đường ĐT609 (kéo dài từ phường Vĩnh Điện lên thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc), đơn vị thi công đã làm vỡ hệ thống ống dẫn nước. Đây là tuyến ống chính cung cấp nước cho 9 ngàn hộ dân ở thị xã Điện Bàn.

Ông Hiền thừa nhận từ tháng 4 đến nay, đường ống bị vỡ khoảng 4-5 lần do thi công đường. Cứ mỗi lần vỡ là nước sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Sau khi xử lý đấu nối lại ống, Xí nghiệp cho xả tuyến ống chính, còn người dân tự xả khoảng 5-7 thùng là hết phần nước nhiễm bẩn.

Ông Hiền giải thích, việc thi công gây vỡ đường ống đã làm gián đoạn việc cung cấp nước cho người dân. Khi sự cố vỡ đường ống xảy ra, một lượng đất đá vị tràn vào hệ thống ống dẫn nước. Chính các tác nhân này khi kết hợp với hóa chất xử lí khiến luồng nước ban đầu sau khi khởi động lại hệ thống có màu đục, đen.

“Dự đoán ống nước chính sẽ còn bị vỡ nữa do quá trình thi công nâng cấp mở đường nên bà con thông cảm. Cái này là do sự cố chứ không phải do quá trình xử lý. Việc này cũng làm cho Xí nghiệp thất thu, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người lao động”, ông Hiền nói.

Về phương án xử lí dứt điểm tình trạng này, ông Hiền cho hay đơn vị thi công mở rộng đường đến đâu thì Xí nghiệp sẽ bố trí lực lượng di dời đường ống nhằm giữ khoảng cách an toàn.

Về việc đền bù cho người dân, ông Hiền nói lượng nước xả bỏ của người dân không đáng bao nhiêu nhưng nếu có khách hàng nào “khó tính” yêu cầu trừ tiền xúc xả đường ống thì Xí nghiệp sẽ trừ tiền cho họ.

Công Bính