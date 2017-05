Nữ ca sĩ 28 tuổi quyết định điều trị ung thư miệng bằng phương pháp còn gây nhiều tranh cãi

Sabrina Gauer, 28 tuổi, được xác nhận không còn bị ung thư nữa kể từ tháng 2/2016 sau khi áp dụng phương pháp ngồi trong bể chứa đầy oxy.

Phẫu thuật loại bỏ u ác tính

Năm 27 tuổi, Sabrina Gauer thấy bị đau rộp ở bên cạnh lưỡi. Khi đi khám, nữ ca sĩ trẻ được bác sĩ thông báo, cô bị mắc bệnh ung thư miệng. Gauer phải phẫu thuật cắt bỏ một phần lưỡi và sau đó tái tạo lưỡi trong một cuộc đại phẫu thuật nhằm loại bỏ khối u biểu bì tế bào dạng vảy trong miệng.

Cuộc phẫu thuật diễn ra hồi tháng 10/2015, kéo dài 6 tiếng. Kết quả, bác sĩ đã loại bỏ 41 hạch bạch huyết ở phía bên phải cổ.

Sabrina Gauer, 28 tuổi, đã khỏi bệnh ung thư miệng giai đoạn 4 từ tháng 2/2016 sau 6 tuần trị liệu bằng liệu pháp oxy cao áp. Trong ảnh phải là Gauer sau phẫu thuật cắt bỏ khối u vào tháng 10/2015.

Từ chối xạ trị

Khi bác sĩ chỉ định bước tiếp theo trong lộ trình điều trị bệnh của Gauer là xạ trị, cô đã lựa chọn một phương pháp khác, vẫn còn gây nhiều tranh cãi và đi ngược lại lời khuyên từ bác sĩ: Liệu pháp oxy.

Về lý do từ chối xạ trị, Gauer kiên quyết cho rằng, xạ trị sẽ tàn phá nặng nề sức khỏe và cuộc đời mình. Nó sẽ đốt cháy cơ cổ, hủy hoại tuyến nước bọt và nụ vị giác, khả năng nói của Gauer chắc chắn sẽ khác rất nhiều so với hiện tại.

Xạ trị sử dụng tia X hoặc phân tử cao năng lượng để cố gắng tiêu diệt bất cứ phần còn sót lại nào của ung thư mà phẫu thuật không thể loại bỏ hết. Xạ trị ung thư miệng có thể gây tác dụng phụ ngắn hạn và dài hạn, bao gồm: khó khăn trong việc ăn uống, xương hàm bị tổn thương, các vấn đề về răng miệng và giọng nói bị khán.

Là một ca sĩ, Gauer lo ngại bất cứ yếu tố nào có thể tác động tiêu cực tới giọng nói và giọng hát của mình. Tình trạng khàn tiếng, không thể tránh khỏi, sẽ ảnh hưởng tới cách âm thanh được phát ra từ cổ họng của cô.

Lựa chọn liệu pháp oxy cao áp

Với liệu pháp oxy cao áp, Gauer sẽ ngồi trong một bể được điều áp, sau đó, oxy được bơm vào trong một khoảng thời gian nhất định. Việc này diễn ra nhiều lần trong 1 tuần và kéo dài 2 tháng.

Gauer đã có được 20 tháng thuyên giảm ung thư nhờ liệu pháp oxy cao áp và thay đổi trong chế độ ăn cũng như lối sống.

Kỹ thuật viên Dian Brown thuộc Tập đoàn Y tế New Life (bang Tennessee) mô tả quá trình điều áp giống như khi máy bay cất cánh và hạ cánh.

Cô gái trẻ tâm sự: "Phương pháp này có mối liên hệ tới những thợ lặn đáy biển sâu, với những chiếc mũ bảo hiểm nặng nề. Đó là cách từ rất lâu trước đây, chúng ta đã biết hít thở không khí trong lành giúp ích cho cơ thể như thế nào. Hít thở dưới áp lực giúp đưa oxy tới các tế bào nhanh hơn. Liệu pháp oxy trao cho cơ thể cơ hội tự chữa lành".

Bể điều áp được tăng áp suất không khí lên gấp 3 lần so với thông thường, tương đương với vị trí 19,8m ở dưới mực nước biển.

Phổi có thể thu thập lượng oxy lớn hơn trong tình trạng này, từ đó, dẫn tới oxy được phân phối tới phần còn lại của cơ thể nhanh hơn, thúc đẩy quá trình chữa lành.

Chuyên viên Brown cho biết, bệnh nhân điều trị bằng liệu pháp oxy cao áp tại cơ sở của cô ngồi trong bể điều áp 90 phút và một lộ trình điều trị đầy đủ là 40 buổi trị liệu như vậy.

Giờ đây, cô gái 28 tuổi, đến từ thành phố New York đã không còn phát hiện ung thư trong cơ thể được 20 tháng. Thời gian cô điều trị bằng liệu pháp oxy cao áp là 6 tuần. Điều mừng nhất là Gauer vẫn còn có thể ca hát.

Tranh cãi về liệu pháp oxy

Giới khoa học vẫn đang tìm hiểu vấn đề này nhưng một số nghiên cứu đã cho thấy, nó giúp giảm tình trạng đau đớn của bệnh đau cơ xơ hóa (fibromyalgia).

Một nghiên cứu do Đại học Rice và học viện ở Israel tiến hành năm 2015 phát hiện ra, liệu pháp oxy cao áp cải thiện đáng kể bệnh đau cơ xơ hóa trong số 48 bệnh nhân tham gia điều tra.

Một nghiên cứu khác của Trường Dược Pennsylvania năm 2013 cũng chỉ ra rằng, lộ trình điều trị bằng liệu pháp oxy cao áp giúp tăng gấp 8 lần số lượng tế bào gốc lưu thông, có thể do nó tăng cường hoạt động của enzyme liên quan tới quá trình giải phóng và hoạt động của tế bào gốc.

Cô ca sĩ trẻ vẫn bảo toàn được giọng hát của mình.

Theo Mayo Clinic, mặc dù liệu pháp oxy cao áp được khuyến nghị để điều trị bỏng, bệnh khí ép hay giảm áp, ngọ độc CO và tổn thương do bức xạ, nó không được khuyến khích dùng do điều trị ung thư.

Trong trường hợp nữ ca sĩ trẻ Gauer, cô cho rằng, ngoài liệu pháp oxy, thay đổi trong chế độ ăn và lối sống, cộng thêm việc dùng tinh dầu, cũng giúp cô chiến thắng căn bệnh. Chuyên viên Brown bổ sung, chế độ ăn keto – ăn rất ít carbohydrate, giàu chất béo, có nhiều điểm giống chế độ ăn low-carb – là chìa khóa để có được kết quả tốt nhất sau điều trị bằng liệu pháp oxy.

Gauer viết trên tờ Elite Daily: "Ung thư không nhất thiết phải là bản án tử hình. Nó là thứ mà chúng ta tin, nhưng không đúng như vậy. Hãy tự tìm tìm hiểu, hãy đưa ra những lựa chọn dựa trên thông tin bạn hiểu biết được. Bất kể bạn quyết định điều trị bệnh ung thư của mình thế nào, cuối cùng, nó vẫn là quyết định của bạn".

Liệu pháp oxy cao áp là gì? Liệu pháp oxy cao cáp là hít thở không ít nguyên chất trong một bể được điều chỉnh áp suất. Từ rất lâu trước đây, liệu pháp này đã được dùng để điều trị cho những thợ lặn bị chứng giảm áp. Theo đó, người bệnh ngồi trong một bể được tăng áp suất không khí lên gấp 3 lần so với thông thường. Sau đó, oxy được bơm vào. Trong tình trạng này, phổi có thể hấp thu nhiều oxy hơn, dẫn tới việc vận chuyển oxy đến các phần khác của cơ thể thông qua máu nhanh hơn. Nhiều nghiên cứu đã tìm ra mối liên hệ giữa liệu pháp oxy cao áp với khả năng bảo toàn chức năng cho các tế bào và cơ quan bị thương tổn.

(Nguồn: DailyMail)