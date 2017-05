Dù sức khỏe yếu, Minh Vượng vẫn diễn hết mình cùng các em nhỏ

Vốn mang nhiều trọng bệnh như thấp khớp, cao huyết áp… nhưng với tình yêu với các em nhỏ, diễn viên hài Minh Vượng vẫn chăm chỉ luyện tập và diễn hết mình với vai phù thủy trong chuỗi chương trình dành cho thiếu nhi.

Chiều ngày 27/5, danh hài Minh Vượng đã có mặt tại cung Việt Xô để tiến hành tổng duyệt cho chương trình “Thám hiểm vương quốc Xì Trum”. Buổi tổng duyệt có sự góp mặt của đạo diễn Việt Thanh và nhiều giọng ca nhí tham gia vào chương trình như Trịnh Nhật Minh (Quán quân The Voice Kids 2016), Bảo Ngọc (Quán quân Got Talent 2012), Cao Lê Hà Trang (The Voice Kids 2014) và Hương Thảo (Á quân Đồ Rê Mí 2013)…

Dù tất bật, có chút mỏi mệt nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, diễn viên hài Minh Vượng cho biết nhiều ngày trở lại đây chị luyện tập không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho chương trình dành cho thiếu nhi dịp 1/6 này.

Minh Vượng tái xuất sau thời gian ở ẩn.

Sức khỏe vốn yếu vì mang nhiều trọng bệnh như thấp khớp, cao huyết áp,.. cộng với lịch diễn gần như kín đến hết tháng 6 nói chung cũng như trong một ngày nói riêng, nên Minh Vượng đã phải rất cố gắng để có thể chuẩn bị chu đáo cho chương trình.

“Tôi rất yêu các em nhỏ. Trong chương trình này, không những được diễn cho các em nhỏ xem mà tôi còn được diễn cùng các bạn diễn nhí nữa. Đó là niềm vui không từ ngữ nào có thể diễn tả được”, Minh Vượng tâm sự tại buổi tổng duyệt.

Chị cho biết, chị không ngại ngần khi hóa thân thành nhân vật phù thủy trong chuỗi chương trình “Thám hiểm vương quốc Xì Trum” lần này. Tuy là vai phù thủy nhưng được chị biến tấu thành một nhân vật vui nhộn, mang lại nhiều tiếng cười cho các em nhỏ.

Đạo diễn Việt Thanh trao đổi với diễn viên Minh Vượng tại buổi tổng duyệt ngày 27/5.

Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của chị với những chương trình nghệ thuật, hài kịch lớn sau một thời gian dài “ở ẩn” để chuyên tâm công việc giảng dạy và điều trị bệnh ảnh hưởng lớn đến sức khỏe bản thân.

Điều đáng chú ý là, trong chương trình lần này, Minh Vượng có sự kết hợp với ca sĩ Minh Quân. Anh vào vai vua Xì Trum. Nói về sự kết hợp của mình với nữ danh hài, Minh Quân cho biết: “Tôi cảm thấy khá tự tin khi kết hợp cùng chị Minh Vương trong chuỗi chương trình lần này. Hai chị em thực ra đã làm việc với nhau qua nhiều chương trình như Gala cười, Gặp nhau cuối năm nên đã hiểu rõ nhau. Bên cạnh đó, chuỗi chương trình lần này còn có sự kết hợp với nhiều giọng ca nhí, vũ đoàn, nên hai chị em sẽ không bị quá tải. Đây chắc chắn sẽ là món quà đặc biệt dành cho các bạn nhỏ dịp 1/6 sắp tới”.

Nguyễn Hằng