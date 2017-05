Phát hiện 5 hầm mộ tập thể với 150 bộ hài cốt

Trong quá trình đào đất vườn, một gia đình tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện nhiều mẫu xương được vùi sâu vào trong lòng đất từ 1-3m. Tiếp tục mở rộng khu vực đào, người dân ở đây phát hiện được 5 hầm mộ với 150 bộ hài cốt đã vỡ vụn.

Theo đó, từ ngày 19/5 đến chiều tối 27/5, gia đình ông Dương Văn Phong, ở xóm 4, tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn cùng hàng chục người dân địa phương đã đào được tất cả 5 hầm mộ tập thể ở trong sân, quanh vườn và đã cất bốc được hơn 150 bộ hài cốt.

Cụ thể ở hầm thứ nhất, người đào phát hiện 41 bộ hài cốt, hầm thứ 2 thấy 19 bộ, hầm thứ 3 có 27 bộ, hầm thứ 4 phát hiện 37 bộ và hầm thứ 5 thấy có 63 bộ, hầu hết ở các bộ xương đã vỡ vụn.

Người dân đào đất, tìm kiếm hài cốt

Nhằm xác định rõ thời gian an táng của các bộ hài cốt để biết về lịch sử, văn hóa, gia đình ông Phong đã lấy mẫu xương gửi tới Trung tâm Giám định Sinh học Pháp y - Viện Khoa học Hình sự của Bộ Công an để xét nghiệm AND. Thông tin bước đầu cho biết, mẫu xương đã phân hủy cách đây hơn 150 năm nên không thể tiến hành các xét nghiệm cần thiết.

Hiện tại, gia đình ông Dương Văn Phong tiếp tục thuê người, phương tiện cất bốc các hài cốt nằm sâu dưới nền nhà, quanh vườn; đồng thời đã an táng các hài cốt phát hiện được ở nghĩa địa phường Quảng Thuận.

Các mẫu hài cốt phát hiện được

Theo các cụ cao tuổi ở làng Thổ Ngọa, phường Quảng Thuận, vùng đất xóm 4, Minh Lợi này trước đây là nơi an táng nghĩa quân chống Pháp từ những năm 1858, khi Kinh đô Huế thất thủ, chiến tranh lan đến Quảng Bình và tại đây dấy lên phong trào Cần Vương chống Pháp với nhiều nghĩa quân được chiêu mộ.

Trong quá trình quân Pháp tiến hành càn quét, lùng sục, đánh phá đến tận các sơn phòng, có thể anh em nghĩa sỹ bị chém giết, được đưa về an táng tập thể tại vùng đất này.

Tiến Thành