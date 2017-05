Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa rào

Các tỉnh miền Bắc hôm nay tiếp tục đà tăng nhiệt, Hà Nội thêm khoảng 2 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác.

Hà Nội trong ngày 28/5 nắng nóng,nhiệt độ cao nhất lên 34 độ C. Ảnh minh hoạ: Ngọc Thành

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, vùng áp thấp trên biển Đông đang di chuyển chậm theo hướng Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trên đất liền khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào và giông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Các tỉnh miền Bắc hôm nay 28/5 tiếp tục đà tăng nhiệt. Thủ đô tăng thêm khoảng 2 độ, lên mức cao nhất 34 độ C, các nơi khác phổ biến 30-33 độ C.

Đêm nay, khi xuất hiện gió Đông Nam, độ ẩm sẽ tăng dần, trời bớt khô hơn, nhưng từ mai, nhiệt độ tại Thủ đô và miền Bắc sẽ duy trì ở mức khá cao, 33-34 độ C. Các tỉnh Bắc Trung Bộ do có mây che phủ nên trời nắng vừa phải, phổ biến từ 29-32 độ C.

Phương Sơn