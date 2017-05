Hello Hero: Epic Battle - Phần tiếp theo của siêu phẩm 3D cực hot trên Facebook

Hello Hero: Epic Battle là phần tiếp theo được Fincon tạo ra dựa trên đàn anh từng rất hot trên Facebook với 20 triệu lượt tải xuống.

Fincon - nhà phát triển Hàn Quốc đã từng phát hành các trò chơi rất nổi tiếng trên nền tảng di động và web như Hello Hero và Angel Stone mới đây đã hé lộ dự án mới nhất của mình sau khi có được một khoản đầu tư kha khá. Tân binh mới có tên gọi Hello Hero: Epic Battle và dự kiến sẽ sớm ra mắt toàn thế giới trên cả 2 nền tảng iOS và Android trong năm 2017.

Được biết, Hello Hero: Epic Battle là phần tiếp theo được Fincon tạo ra dựa trên đàn anh từng rất hot trên Facebook với 20 triệu lượt tải xuống - Hello Hero. Dưới đây là đoạn quảng cáo gameplay đầu tiên được hiển thị trên trang web của Quốc với dòng chữ giới thiệu khá ấn tượng "Made with Unity".

Trailer Game

Theo đó, câu chuyện trong Hello Hero: Epic Battle diễn ra trong khoảng 15 năm sau so với phiên bản gốc. Hello Hero: Epic Battle đang được giới thiệu là có hàng trăm anh hùng để thu thập và đào tạo, cùng với khoảng 1000 nhiệm vụ chính, 300 nhiệm vụ và câu chuyện phụ cho tất cả các anh hùng. Bên cạnh đó là lối chơi co-op, chiến trường PVP khốc liệt, và các trận săn boss thế gới,... Những nhân vật anh hùng trong phiên bản gốc cũng sẽ xuất hiện trong ngoại truyện lần này cùng với hàng loạt nhân vật mới nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Hàn Quốc tại hội nghị PlayX4 2017, Fincon cho biết rằng thay vì tập trung chủ yếu vào việc phát triển những anh hùng mạnh mẽ, tất cả các nhân vật sẽ có được tình yêu và sự quan tâm bình đẳng như nhau. Trước hết là một chế độ cho phép người chơi tham gia trải nghiệm để hiểu thêm về tính cách và câu chuyện riêng của mỗi nhân vật.

Mỗi anh hùng cũng có thể được tùy chỉnh bằng cách sử dụng các bộ trang phục, bao gồm mũ, kính, cánh,..., Chính vì vậy nên đảm bảo một đội hình chiến đấu nhiều màu sắc, không đụng hàng với bất cứ ai. Fincon cũng đảm bảo rằng người chơi sẽ có được nhiều cách phối kết hợp đội hình để chiến đấu thích hợp trong nhiều môi trường khác nhau trên bản đồ và cũng có hệ thống "cool-down". Những chiến binh càng mạnh thì thời gian hồi chiêu lại càng nhanh hơn.

Bên cạnh đó, Fincon còn sản xuất những món đồ chơi thông minh dựa trên Hello Hero và Hello Hero: Epic Battle, một hệ thống tương tự như của amiibo của Nintendo hay Skylanders của Activision Blizzard. Một tính năng thú vị nữa là rất có thể người chơi sẽ được quét bằng camera và đưa vào trải nghiệm trong game. Fincon tin rằng tính năng này sẽ càng thu hút người chơi thêm vài phần nữa.

Cuối cùng, Fincon đang lên kế hoạch để khởi động Hello Hero: Epic Battle vào cuối năm nay tại hơn 150 quốc gia trên toàn cầu. Trò chơi được phát triển với 13 ngôn ngữ trong đó có một số ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Thái.