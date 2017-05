Tango 5: The Last Dance - Game MOBA turn-based đa nền cực độc từ Nexon

Không giống như những tựa game MOBA khác như League of Legends và Vainglory, Tango 5: The Last Dance mang trong mình chất SRPG với lối chơi di chuyển nhiều trên chiến trường chia ô.

Tại G-Star hồi năm ngoái, Nexon đã giới thiệu một dự án game chiến thuật MOBA đa nền tảng mang tên Tango 5: The Last Dance. Và mới đây, theo thông tin chúng tôi được biết, trò chơi vừa bước vào giai đoạn thử nghiệm tại Hàn Quốc. Hiện tại người chơi có thể đăng ký trước tài khoản game trên trang web chính thức tại đây.

Không giống như những tựa game MOBA khác như League of Legends và Vainglory, Tango 5: The Last Dance mang trong mình chất SRPG với lối chơi di chuyển liên tục trên chiến trường chia ô. Điểm giống ở đây là chế độ cạnh tranh 5vs5 vô cùng khốc liệt, nơi mà người chơi cần phải nắm bắt và giành được những điểm chiến lược để tiến tới chiến thắng cuối cùng.

Trailer Game

Trong Tango 5: The Last Dance hiện có 12 nhân vật khác nhau, và mỗi nhân vật đều có khả năng và phong cách chiến đấu riêng. Với trận chiến thời gian thực, người chơi chỉ cần khéo léo sử dụng kỹ năng nhân vật đúng lúc và căn chỉnh hợp lý thời gian "hồi chiêu" để sao cho tiêu diệt hết kẻ thù.

Vì có ít nhất 3 điểm chiến lược cho một đội để cố gắng giành chiến thắng trong chiến trường, nên nếu muốn giành được chiến thắng thì người chơi cần phải phối hợp theo nhóm thật nhuần nhuyễn. Nexon cho biết, sẽ tiếp tục cải thiện sự cân bằng trong game và thêm nhiều nhân vật mới lẫn chiến trường mới vào trò chơi.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm ra mắt chính xác của Tango 5: The Last Dance là bao giờ. Tuy nhiên, cả người chơi PC lẫn Mobile hoàn toàn có thể tương tác qua lại mà không hề gặp trở ngại nào. Mọi thông tin mới nhất về game sẽ được chúng tôi cập nhật tới các bạn trong những bài viết sau. Hãy chú ý đón đọc nhé!