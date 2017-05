Phát hiện mảng kiến tạo kỳ lạ ở độ sâu 660km tại nam Thái Bình Dương

"Sử dụng thiết bị hình ảnh chuyên dụng, chúng tôi đã chụp được mảng kiến tạo cổ cách đây hàng triệu năm, bên dưới quần đảo Tonga ở nam Thái Bình Dương. Đây là khu vực có tới 90% các cơn dịch chuyển địa chấn ở độ sâu 500km trên Trái Đất xảy ra", nhà địa chất học Jonny Wu thuộc trường Đại học Houston (Mỹ) nói với tờ The Guardian.

Nhóm của nhà địa chất học Jonny Wu đã phát hiện mảng kiến tạo này nằm ở vùng chuyển tiếp thuộc quyển Manti, ở vị trí giữa quyển Manti trên và quyển Manti dưới. Cụ thể, ở độ sâu đến 660km.

Phát hiện được công bố chính thức trong hội nghị chung giữa Liên đoàn địa chất học Nhật Bản và Hội địa chất học Mỹ tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 23/5/2017 vừa qua.

Cấu trúc của Trái Đất. (Nguồn: Proceedings of the National Academy of Science).