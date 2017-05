Hàng chục hộ dân 'đụng độ' xà lan khai thác cát ở An Giang

Cho rằng UBND tỉnh An Giang cấp phép cho doanh nghiệp khai thác cát sẽ gây sạt lở cồn mình đang ở, người dân đã phản đối rất quyết liệt.

Đụng độ trên sông...

Mấy ngày qua người dân ở cồn Cũ (ấp Tấn Thuận, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang) rất bức xúc trước việc nhiều xáng cạp lấy cát trên đoạn sông Tiền, có nguy cơ gây sạt lở cao ở khu vực này.

Xáng cạp hoạt động gần cồn Cũ khiến người dân rất bức xúc

Ông Đoàn Văn Đống (ngụ ấp Tấn Thuận, xã Tấn Mỹ) cho biết, cồn Cũ được hình thành trên 200 năm, nằm cạnh nhánh sông Tiền.

Cồn này có diện tích khoảng 48ha, với hơn 200 hộ dân sinh sống.

“Do cồn nằm ở ngã ba sông nên năm nào cũng bị xói lở, nhiều hộ dân ở đây phải liên tục di dời nhà.

Ngoài ra, chúng tôi phải đốn cây làm giàn đăng để hạn chế nước chảy vào đầu cồn. Vậy mà mấy ngày qua, xáng cạp lấy cát đến đây hoạt động rầm rộ khiến người dân rất bức xúc”, ông Đống nói và cho biết, để ngăn chặn các xáng cạp lấy cát người dân đã góp tiền mua dầu chạy ghe ra ngăn cản.

“Chúng tôi quyết không để xáng cạp lấy cát tại khu vực cồn này. Hiện có 93 người dân góp tiền để mua dầu chạy ghe tuần tra hàng đêm trên sông, đề phòng các xáng cạp hoạt động”, ông Đống nói.

Người dân ở cồn Cũ còn cho biết thêm, có 3 xáng cạp lấy cát đến khu vực cồn để hoạt động theo quy luật “đầu múc xuống, dưới múc lên”.

Sạt lở kinh hoàng ở sông Vàm Nao khiến người dân không khỏi lo lắng

Anh Phạm Quốc Khanh (37 tuổi) bức xúc cho biết, hiện hai bên cồn đang sạt lở nghiêm trọng, nguyên nhân do nước chảy xiết.

“Chúng tôi định mua bao cát chấn phía đầu cồn để hạn chế sạt lở, vậy mà giờ xáng cạp đến đây khai thác cát rầm rộ như thế này thì không khác nào đẩy người dân vào cảnh mất nhà như nhiều hộ ở Vàm Nao”, anh Khanh nói trong bức xúc.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, ngày 5/5 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi đã ký quyết định cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực dự án: “Nạo vét rạch Cù Lao Giêng thuộc các xã Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân, Mỹ An, Hội An và thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới)” cho Công ty TNHH MTV Dương Khang.

Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm lần đầu là 15.000 đồng/m3. Trữ lượng công ty Dương Khang cấp quyền khai thác là 480.000m3. Số tiền phải nộp tại thời điểm phê duyệt là hơn 307 triệu đồng. Đặc biệt, quyết định nêu khu vực hoạt động khai thác khoáng sản có 100% diện tích nằm trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Chính việc cấp giấy phép cho công ty Dương Khang khai thác cát trên địa bàn huyện Chợ Mới – nơi vừa có vụ sạt lở kinh hoàng ở sông Vàm Nao (ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) khiến hơn 16 căn nhà rơi xuống sông và hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng, gây bức xúc cho người dân.

Phó chủ tịch tỉnh lên tiếng

Trao đổi với VietNamNet, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi khẳng định, đây không phải là cấp phép khai thác khoáng sản mà là dự án khai thác thông luồng đã quy hoạch từ trước.

Người dân cho rằng, việc lấy cát sẽ gây sạt lở ở cồn Cũ

“Sau khi nạo vét thông luồng thì nguồn cát đó sẽ phục vụ cho cụm dân cư của 107 hộ dân bị sạt lở ở Mỹ Hội Đông. Do trong tình trạng thiên tai nên phải làm khẩn cấp chứ hiện nay theo chủ trương của Chính phủ là hạn chế khai thác cát. Hiện tỉnh không có nguồn nào để phục vụ cho việc khẩn cấp này”, ông Thi cho biết

Ông Thi cũng giải thích rõ, đây là việc phục vụ cộng đồng chung chứ không phải khai thác khoáng sản; dự án thông luồng này đã được chuẩn bị hơn 1 năm nay, nạo vét thông luồng có quy chuẩn, không phải là khai thác bừa bãi dẫn đến sạt lở như nhiều người dân nghĩ.

“Trong thời điểm cần lượng cát để san lấp khu dân cư ở Mỹ Hội Đông nên tỉnh mới rà soát lại và khẳng định không thể khai thác cấp phép các mỏ khoáng sản mới để phục vụ cho việc san lấp tại khu dân cư này, mà chỉ có những dự án nạo vét thông luồng nằm trong dự án của tỉnh và thấy chỉ có chỗ này là hồ sơ đã xong nên mới cấp phép”, ông Thi khẳng định

Người dân đi tàu, ghe ra yêu cầu các xáng cạp khai thác cát dừng hoạt động

Trước câu hỏi, việc cấp phép này bị người dân phản ứng quyết liệt như vậy An Giang có dừng dự án lại hay không? Ông Thi cho biết, trước khi dự án hoạt động, Sở GTVT tỉnh đã xuống thả phao để định luồng nạo vét cho đúng giữa sông, không phải ven bờ.

Ngoài ra, huyện Chợ Mới còn phải họp dân để thông báo cho người dân biết. “Trong tuần rồi huyện họp dân thì có một số hộ dân phản ứng và cho rằng khai thác này sẽ gây sạt lở. Tuy nhiên, trong dự án này tỉnh đã đánh giá rất kỹ vấn đề thông luồng. Trong tuần tới, tôi sẽ đề nghị huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho người dân biết. Nếu người dân ở chỗ đó không đồng thuận thì tụi tôi phải tìm chỗ khác. Mà kiếm chỗ khác thì rất khó vì theo chủ trương của Chính phủ thì không thể nào kiếm mỏ mới được.

Nếu như vậy thì sẽ gây chậm tiến độ xây dựng dân cư cho 107 hộ dân ở Mỹ Hội Đông. Mà hiện nay, những hộ này đang phải sống nhờ ở chùa, trường học…rất khổ sở. Về việc quản lý nhà nước quan điểm chung là phải cân bằng lợi ích chung của tất cả cộng đồng dân cư trong xã hội chứ không phải vì lợi ích của nhóm này mà gây thiệt thòi cho nhóm khác”, lời ông Thi.

Ông Thi cũng khẳng định, dự án này chưa chính thức hoạt động mà chỉ mới thả phao và các xáng cạp thăm dò xem có cát hay bùn. Nếu có bùn phải vét lên để đem đi lấp chỗ khác.

Hoài Thanh