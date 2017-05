MU "kết" sao Brazil, Man City mua thủ môn đắt nhất Thế giới

Quỷ đỏ tiếp cận tiền vệ trị giá 40 triệu bảng của PSG - Lucas Moura, Man City sẵn sàng chi số tiền kỷ lục 35 triệu bảng để rước về thủ môn Benfica - Ederson... là những tin mới nhất trong bản tin chuyển nhượng tối 27/5.

Tờ The Sun cho hay, Lucas Moura đang tiến rất gần đến sân Old Trafford, sau khi MU mở cuộc đàm phán với đội bóng ở thủ đô Paris. Lãnh đạo Quỷ đỏ hy vọng, lần thứ hai sẽ may mắn hơn, sau khi vồ hụt cầu thủ người Brazil hồi 2012.

Thời điểm đó, Sir Alex đã nhắm Lucas Moura và mọi thủ tục chuyển nhượng gần như đã hoàn tất. Tuy nhiên, vào phút chót, PSG với túi tiền của các tỷ phú Qatar đã qua mặt Quỷ đỏ để chiêu mộ tài năng trẻ của Sao Paulo với giá gần 30 triệu bảng.

Dưới thời HLV Unai Emery, Lucas Moura thường xuyên bị đày ải trên băng ghế dự bị. Chính vì thế, Mourinho muốn "giải cứu" tiền vệ 24 tuổi này.

Chàng trai đến từ xứ sở samba có thể chơi tốt trong vai trò tiền đạo cánh hoặc tiền vệ tấn công. Ngoài MU, cả Liverpool lẫn Atletico Madrid cũng quan tâm đến Lucas Moura.

Man City tậu thủ thành trẻ với giá kỷ lục

Nguồn đáng tin cậy của Goal cho hay, Man City chấp nhận chi 40 triệu Euro (khoảng 35 triệu bảng) để thuyết phục Benfica bán lại thủ môn trẻ giàu triển vọng Ederson.

Pep cực kết Ederson

Nếu thương vụ được các bên thông qua, Ederson sẽ qua mặt Buffon trở thành người gác đền đắt nhất lịch sử làng túc cầu.

Được biết, đội bóng Bồ Đào Nha chỉ sở hữu 50% giá trị của Ederson. Chính vì thế, họ sẽ yêu cầu mức phí cao nhất có thể. Hơn nữa, không chỉ có Man City mà MU cũng để mắt đến thủ môn này.

Hiện Guardiola vẫn chưa an tâm về vị trí thủ môn của Bravo. Bởi vậy, ông đã "chấm" Ederson sau khi rất ấn tượng với các báo cáo từ các tuyển trạch viên. Đây là mẫu thủ thành phản xạ nhanh và chơi chân cũng rất tốt.

Liverpool quyết tâm chiêu mộ tiền vệ "hot" nhất Bundesliga

Sau khi chính thức đoạt vé dự Champions League mùa tới, HLV Klopp bắt tay vào công cuộc tăng cường lực lượng, khi được cấp hầu bao mua sắm lên đến hơn 100 triệu bảng.

Keita trong tầm ngắm Liverpool

Mục tiêu hàng đầu mà Liverpool đang nhắm đến là tiền vệ trung tâm Naby Keita của Leipzig. Dù "hiện tượng" ở Bundesliga mùa vừa qua hét giá Keita 50 triệu bảng, nhưng phía The Kop cũng không chùn bước.

Klopp tin rằng, cầu thủ người Guinea sẽ tỏa sáng nếu chơi bóng ở Anh. Liverpool đã chào mời Keita mức lương 120.000 bảng/tuần.

* T.A