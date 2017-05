Chỉ vài giờ nữa, show diễn “Life on Color” của NTK Đỗ Mạnh Cường chính thức diễn ra. Dàn người mẫu đang hoàn tất công đoạn trang điểm, sẵn sàng tỏa sáng trên sàn catwalk.

Đêm “Life in Color” tại khu nghỉ dưỡng 5 sao JW Marriott đảo ngọc, Phú Quốc quy tụ khoảng 60 người mẫu hàng đầu Việt Nam do đích thân Đỗ Mạnh Cường lựa chọn. Nhiều gương mặt bước ra từ chương trình Việt Nam Next Top Model sẽ tham gia trình diễn ủng hộ NTK Đỗ Mạnh Cường như Mâu Thủy, Lê Thúy, Trang Khiếu, Cao Ngân, Hoàng Oanh, Hoàng Thùy…

Thế Đan