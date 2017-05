Trộm hơn 100 triệu đồng của bố đi mua iPphone 7Plus

Lấy hơn 100 triệu đồng chung vốn làm ăn của bố với nhiều người khác, Tài đi mua điện thoại iPphone 7Plus để dùng thì bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 27/5, Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) cho biết, đã bắt giữ Chíu A Tài (21 tuổi, trú xã Quảng An, Đầm Hà) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tài tại cơ quan điều tra.

Hai ngày trước, Công an huyện Đầm Hà nhận được đơn của anh Chíu Chăn Sòi trình bày lúc 13h30 ngày 25/5 bị trộm đột nhập vào nhà tại xã Quảng An lấy đi hơn 100 triệu đồng. Đây là tiền chung vốn với một số người để thu mua quế.

Đến 16h cùng ngày, Công an huyện Đầm Hà phối hợp với công an phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, truy tìm và bắt giữ Chíu A Tài (con trai anh Chíu Chăn Sòi). Tại thời điểm bắt giữ, cảnh sát thu được 81,3 triệu đồng và chiếc điện thoại iPhone 7Plus do Tài dùng tiền trộm cắp để mua.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Minh Cương