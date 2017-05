Iraq mở đợt tấn công vào khu vực cuối cùng của IS ở Mosul

Quân đội Iraq hôm nay mở chiến dịch dứt điểm chiếm lại thành phố Mosul, sau khi thả hàng trăm nghìn tờ rơi kêu gọi người dân lánh nạn.

Quân đội Iraq tấn công IS ở phía tây Mosul hôm 23/5. Ảnh: Reuters

Các lực lượng Iraq đã tiến hành chiến dịch nhắm vào khu vực cuối cùng bị Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát ở Mosul, gồm trung tâm Old City và ba quận liền kề dọc bờ tây sông Tigris, Reuters đưa tin.

Các chỉ huy quân đội Iraq hy vọng giành được nhà thờ Grand al-Nuri ở Old City, trước tháng lễ Ramadan, bắt đầu vào 27/5 hoặc 28/5 ở Iraq. Việc mất Mosul sẽ giúp chấm dứt khu vực IS kiểm soát gần ba năm nay, bao gồm một phần Syria.

Trước đó, để chuẩn bị cho chiến dịch, máy bay của chính phủ Iraq đã rải hàng trăm nghìn tờ rơi ở các khu vực chưa được giải phóng, thúc giục người dân thoát ra qua các hành lang an toàn.

Tuy nhiên người dân ở Mosul cho biết phiến quân đã đặt các tấm kim loại hình sóng trên sỏi dọc các con đường để làm hệ thống cảnh báo sớm. Tiếng động sẽ giúp IS biết hoạt động của quân đội hoặc người dân muốn trốn thoát.

Trả lời qua điện thoại, một người dân giấu tên ở Farouq, gần Old City, bày tỏ lo lắng rằng "họ đang chờ chết, hoặc do bom hoặc do chết đói". Anh cho biết người lớn ở đây chỉ ăn một bữa mỗi ngày, bột mì hoặc súp đậu.

Hạt kê, thường dùng nuôi chim, được dùng thay gạo và giá đã tăng 10 lần. Người dân còn phải đi tìm các loại cây dại và ăn lá dâu dùng thay rau.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ban đầu hy vọng quân đội giành lại Mosul vào cuối năm ngoái.

Khánh Lynh