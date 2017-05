Vụ phá rừng làm sân golf: Doanh nghiệp xin triển khai tiếp một số hạng mục

Sau hàng loạt các sai phạm để “vượt rào” xây dựng khi chưa hoàn thành các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, chưa được giao đất, thuê đất…, khi vụ việc đang được Thanh tra Chính phủ kiểm tra, thì Cty Newcity lại xin tiếp tục thực hiện một số hạng mục…

Theo đó, Dự án Khu du lịch cao cấp New City Việt Nam được tỉnh Phú Yên chấp thuận triển khai xây dựng tại địa bàn xã An Phú, TP Tuy Hòa; cho phép công ty chặt phá 122,5 hecta rừng ven biển, trong đó đất rừng phòng hộ khoảng 115 hecta. Mặc dù đã được tỉnh Phú Yên cho phép nhưng công ty này vẫn chưa được phê duyệt đánh giá tác động môi trường và vẫn chưa có quyết định giao đất, thuê đất. Nhưng công ty lại tự động phá rừng làm dự án.

Doanh nghiệp New City xin lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên cho phép tiếp tục thực hiện một số hạng mục như trồng cỏ, trồng cây… mà trước đây công ty đang làm.

Liên quan đến việc này, sáng 16/5, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác tại tỉnh Phú Yên. Trong đó có dự án của Cty New City, thời gian thanh tra là 20 ngày từ ngày thông báo quyết định thanh tra. Tính ra thời gian thanh tra đến nay chỉ có 11 ngày, nhưng vừa qua doanh nghiệp lại xin UBND tỉnh Phú Yên tiếp tục thực hiện một số hạng mục mà trước đây công ty đã làm.

Đại diện lãnh đạo Cty New City, bà Phan Thị Mỵ, Phó Giám đốc điều hành dự án New City nói: “Dự án của Cty New City là dự án lớn với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ đô la nên có một số hồ sơ chưa được hoàn tất và một số hồ sơ thủ tục đang hoàn tất. Nhưng lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên đã cho phép triển khai song song với việc hoàn tất các thủ tục đúng theo quy định, đây là một vấn đề rất mở của lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên, khi dự án đang thi công các hạng mục như sân golf và đường chính trong nội bộ thì báo chí phản ánh “phá rừng thi hoa hậu, sân golf…”. Việc này đã ảnh hướng đến công ty cũng như thu hút đầu tư của UBND tỉnh sau này…”.

Bà Mỵ cũng khẳng định rằng mọi hoạt động của công ty đã được dừng lại sau khi có các văn bản của UBND tỉnh và Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc dừng dự án trên. Nhưng đến nay, do lực lượng lao động của công ty còn đông và chỉ để phục vụ tưới cỏ đã trồng, nên bà thay mặt công ty xin phép lãnh đạo tỉnh tiếp tục trồng cỏ, trồng cây xanh…

Theo bà My, trong thời gian làm việc với đoàn Thanh tra Chính phủ, công ty cũng đã đề nghị vấn đề này.

Giải thích về vấn đề tiếp tục thực hiện các hạng mục, bà My cho biết thêm: “Nếu nói dừng các dự án phá rừng, thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, chống xóa lỡ thì đến nay công ty xin tiếp tục trồng cây bảo vệ môi trường và trồng cây xanh bảo vệ bóng mát cũng là một biện pháp bảo vệ môi trường. Ngoài ra, trồng cỏ sân golf cũng là chống cát bay cát nhảy”.

Dự án New City vẫn đang trong thời gian Thanh tra Chính phủ thực hiện kiểm tra.

Ý kiến về việc vực rào của doanh nghiệp trong thời gian qua, ông Ngô Đa Thọ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên khẳng định: “Ở Phú Yên UBND tỉnh đã được tạo nhiều điều kiện để giúp đỡ doanh nghiệp, như cấp giấy chứng nhận đầu tư, giảm giá thuê đất… Nhưng phải nói một điều là doanh nghiệp hay ỉ lại, cứ cầm giấy chứng nhận đầu tư xong là cứ thế mà làm. Hàng loạt hướng dẫn trong chứng nhận đầu tư chúng ta bỏ qua, dẫn đến việc làm sai quy trình, rồi công luận báo chí vào cuộc, nhà đầu tư thì phải dừng dự án…; mặt khác những vụ việc như thế này đã tạo một môi trường rất xấu cho nhà đầu tư…”.

Quay trở lại vấn đề Cty Newcity xin tiếp tục thực hiện một số hạng mục của dự án, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: “Trong vấn đề của Cty Newcity hiện nay theo ý kiến lãnh đạo chung thì đoàn thanh tra sẽ làm việc trong 20 ngày và thời gian đó sắp sửa đến nên công ty phải chờ thêm. Vừa qua lãnh đạo tỉnh Phú Yên cũng đã đăng ký làm việc với Thủ tướng và được Thủ tướng chấp thuận. Vấn đề của công ty sẽ được UBND tỉnh trình lên để Thủ tướng xem xét và cùng nhau tháo gỡ những vấn đề vướng mắc trong thời gian vừa qua”.

