Con trai trộm hơn 100 triệu đồng của bố

Một người dân bị kẻ trộm “nẫng” mất hơn 100 triệu đồng ngay tại nhà. Điều đáng nói, thủ phạm vụ trộm cắp này lại chính là con trai của nạn nhân.

Tin từ Công an huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) chiều nay (27/5) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Chíu A tài (SN 1996, trú tại thôn Thìn Thủ, xã Quảng An) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, vào lúc 13h30 ngày 25/5, ông Chíu Chăn Sòi (ở xã Quảng An, huyện Đầm Hà) đã bị kẻ gian trộm cắp số tiền hơn 100 triệu đồng ngay tại nhà. Đây là số tiền theo ông Sòi là do các hộ chung vốn thu mua quế để bán lại liếm lời. Ngay sau khi vụ trộm cắp xảy ra, ông Sòi đã trình báo tới cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, công an huyện Đầm Hà đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Sau khi rà soát phân loại, sàng lọc các đối tượng trên địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an huyện đã xác định nghi can số một là Chíu A Tài (con trai của ông Sòi).

16h cùng ngày, công an huyện Đầm Hà phối hợp cới công an phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả bắt giữ Tài khi đối tượng đang luẩn quẩn tại khu vực này. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu trên người Tài 81 triệu đồng và một chiếc điện thọai Iphone 7Plus đối tượng mua bằng số tiền trộm cắp được.

Tại cơ quan công an bước đầu Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an huyện Đầm Hà đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

An Nhiên