'Yêu' bé 13 tuổi, nam thanh niên bị bắt giam

Nam thanh niên đưa “người yêu nhí” qua mạng xã hội vào nhà trọ để quan hệ tình dục thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự Trương Phong Thắng (28 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Thắng tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, Thắng và Hồng (13 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp – tên bé gái đã được đổi) quen nhau qua mạng Zalo.

Sau 1 thời gian nói chuyện, mới đây Thắng nhắn tin cho L. biết mình sẽ sang Đồng Tháp công tác và hẹn bé gái 13 tuổi ra uống cà phê. Khi đến Đồng Tháp, Thắng 2 lần chở bé L. vào nhà trọ ở TP Sa Đéc để quan hệ tình dục. Vụ việc sau đó, được anh V. (36 tuổi, cha bé L.) phát hiện nên đến công an trình báo.

Bước đầu, thanh niên này thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

H.Thanh