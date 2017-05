Bún bò hầm hóa chất, mì sợi tẩm hàn the, xúc xích thịt thối

Những thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả nông sản,... trong tuần qua được nhiều người quan tâm. Bên cạnh đó, thông tin về loài cá khổng lồ, về 2 món ăn Việt sẽ được đưa lên máy bay ngoại cũng khiến nhiều người chú ý.

Mì dai nhờ hàn the, bún bò ngọt vì hóa chất

Nhiều người lo ngại vấn đề sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm vẫn tái diễn khi mới đây, cơ quan chức năng phát hiện hàn the trong mì sợi. Cụ thể, 125kg hàn the được dùng để làm sợi mì dai, ngon hơn vừa được phát hiện tại một cơ sở chuyên sản xuất mì sợi ở phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Mì sợi dương tính với hàn the

Những người hay ăn hủ tíu, bún bò không khỏi giật mình khi biết thông tin 80% quán hủ tiếu, bánh canh, bún bò… sử dụng hóa chất để nấu mềm xương. Đó là phát biểu của bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực – Thực phẩm TP.HCM trong Hội thảo “Quản lý an toàn thực phẩm từ gốc ở TP.HCM - thực trạng và giải pháp”, tổ chức vào sáng 23/5.

Xúc xích là món ăn yêu thích của nhiều người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Nhưng nếu biết có những cơ sở sản xuất xúc xích từ thịt thối, chắc chắn nhiều người sẽ không dám ăn. Mới đây, một cơ sở chuyên chế biến và sản xuất xúc xích ở quận Hoàng Mai, Hà Nội bị phát hiện đã sử dụng những loại thịt hôi thối, những loại xúc xích hỏng, hết hạn để làm xúc xích. Để làm cho xúc xích thơm ngon, chủ cơ sở đã sử dụng hơn 10 loại phụ gia, trong đó, có nhiều loại phụ gia không rõ nguồn gốc xuất xứ với đủ màu sắc.

Không chỉ ở khâu sản xuất, người tiêu dùng còn tỏ ra bức xúc trước hành vi gian dối trong khâu buôn bán. Mới đây, anh Đỗ Minh C (ở Đội Cấn, Ba Đình) cho biết trên báo Người Đưa Tin, gia đình anh rất bất bình vì mua 10 kg cua biển thì mất khoảng gần 6kg dây buộc bằng vải xốp ngâm bùn nhiều lớp. Điều đáng nói, trước đây, nhiều người cũng gặp phải cảnh mua cua biển bị buộc dây vải vào để ăn gian trọng lượng.

Bán dừa 'tắm trắng' có thể bị xử lý nặng

Một thông tin được nhiều người mong đợi là những người bán trà sữa hoá chất, 'cơm bụi' kém chất lượng, dừa 'tắm trắng' có thể bị xử lý nặng. Luật an toàn thực phẩm quy định: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Một thông tin cũng khiến nhiều người chú ý là trong khi giá đường trong nước đang khá rẻ thì hàng trăm ngàn tấn đường lỏng chiết xuất từ bắp được nhập khẩu từ Trung Quốc với thuế 0% đang tràn vào Việt Nam mỗi năm. Loại đường này có thể thay thế đường trắng, được các công ty sản xuất bánh kẹo, nước ngọt sử dụng ngày càng nhiều. Được biết, một số nghiên cứu trên thế giới chỉ ra loại đường lỏng này được chiết xuất từ phương pháp thủy phân, có cho thêm các chất hóa học. Điều đáng lo nữa là loại đường lỏng này có thể được chiết xuất từ bắp biến đổi gen.

Ăn cá khổng lồ, uống cà phê Việt trên máy bay ngoại

Cá mó gù là loài động vật có vai trò rất lớn trong hệ sinh thái rạn san hô, là loài động vật nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng. Mọi hành động đánh bắt, giết hại loài cá này đều bị coi là vi phạm pháp luật

Nhưng do thiếu hiểu biết, hoặc vì lợi nhuận mà cố tình vi phạm, loài cá này đang được bày bán như một món hàng độc, giá đắt một cách ngang nhiên giữa Hà Nội. Nhiều gia đình còn rủ nhau góp tiền đụng ăn chung, bởi trọng lượng của cá mó gù lên tới 40-60 kg/con.

Bánh mì là món ăn yêu thích của nhiều du khách Tây khi đến Việt Nam.

Một tin vui cho nền ẩm thực nước nhà là hai món ăn Việt là cà phê và bánh mì thịt sẽ được một hãng hàng không ở Malaysia đưa vào thực đơn phục vụ du khách trong các chuyến bay của hãng. Đó là thông tin được ông Tony Fernandes - người đứng đầu hãng hàng không giá rẻ AirAsia - cho biết tại lễ hội ẩm thực Santan - một chương trình nếm thử món ăn trên máy bay lớn nhất châu Á.

Thông tin về giá trứng gà, thịt gà trong tuần qua được nhiều người quan tâm. Sau thịt lợn, đến nay, giá trứng gà, thịt gà cũng 'rẻ chưa từng thấy'.

Theo một số chủ trang trại ở Đồng Nai, từ 1 tháng nay, giá gà công nghiệp bắt tại chuồng chỉ từ 19-20 nghìn đồng/kg, giá trứng giảm sâu chỉ còn khoảng 9 trăm đồng đến 1 nghìn đồng/quả. Trong khi đó, giá trứng gà Ai Cập ở Vĩnh Phúc cũng giảm chạm đáy, chỉ còn 1.000-2.000 đồng/quả.

Không chỉ giá trứng giảm mạnh mà giá thịt gà cũng giảm mất gần 1/3 giá. Theo chủ một trang trại chăn nuôi gia cầm tại Thường Tín (Hà Nội), cách đây hơn một tuần, giá gà ta nuôi 4 tháng vẫn bán được giá 60.000-65.000 đồng/kg tuỳ loại, song giờ chỉ còn 45.000 đồng/kg mà vẫn khó bán.

Trứng gà rớt giá, khó bán khiến người chăn nuôi điêu đứng

Không chỉ thịt gà, thịt lợn giảm giá, nhiều nông sản cũng mất giá thê thảm. Gần đây, giá ớt ở Bình Định liên tục lao dốc, thương lái thu mua không nhiều. Có thời điểm, nông dân bán 1kg ớt chỉ với giá 2.000 đồng.

Trái ngược với giá ớt, mận non ở Nghệ An lại được thương lái mua với giá cao bất thường. Tuy nhiên, điều này lại khiến nông dân lo lắng.

Loại mận tam hoa vào đầu mùa cũng đang được giá. Hiện mận tam hoa trên thị trường có giá dao động từ 50.000 – 100.000 đồng/kg, trung bình 20 quả/kg, tính ra mỗi quả mận có giá đến 5.000 đồng.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)