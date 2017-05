Dã tâm của kẻ giết người vứt trên đồi chè

Cả hai cùng ngồi trên xe máy đi mua bò, kẻ ngồi sau dùng dao khống chế giết người phía trước và cướp toàn bộ tài sản.

Thông tin từ Công an Nghệ An hôm nay cho biết, khoảng 14h ngày 24/5, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo về việc tại khu vực đồi chè của gia đình ông Lê Văn Hậu (xóm Tân Tiến, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) có 1 xác chết là nam giới với nhiều thương tích ở trên người.

Hiện trường vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định vụ việc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến án mạng, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các Phòng PC45, PC54 và Công an huyện Anh Sơn tập trung lực lượng, cử các tổ công tác khẩn trương có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra vụ việc.

Bước đầu xác định, hiện trường xảy ra vụ việc là khu vực đồi chè, vắng vẻ, ít người qua lại. Nạn nhân có nhiều vết thương trên người (hai bên hông và khu vực sau lưng), hiện trường đang mới, thời điểm nạn nhân bị sát hại trước đó khoảng từ 2 - 3h. Quần áo trên người nạn nhân có dấu hiệu bị lục soát để lấy tài sản.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Sơn (SN 1970, trú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương), làm nghề buôn bán trâu bò và đã có thời gian dài hành nghề tại địa bàn huyện Anh Sơn.

Từ kết quả khám nghiệm tử thi, thu thập các dấu vết tại hiện trường, chứng cứ thu thập ban đầu, tổ công tác xác định đây là một vụ giết người, cướp tài sản. Đối tượng có thể là người quen biết với nạn nhân, vụ việc mới xảy ra nên có thể chưa bỏ trốn xa khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra huy động tối đa lực lượng tinh nhuệ tập trung dựng các mối quan hệ của nạn nhân. Rà soát tất cả các đối tượng, qua đó, xác định đối tượng Trần Hữu Dũng (36 tuổi, trú xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan vụ án.

Với tinh thần mưu trí, kiên quyết tấn công, bắt giữ tội phạm, không để đối tượng trốn thoát, lực lượng điều tra đã cử nhiều tổ công tác tiến hành rà soát, mật phục, đón lõng tại những nơi đối tượng có thể lẩn trốn.

Kết quả đến 16h cùng ngày (sau gần 2 tiếng tiếp nhận vụ án), cơ quan điều tra đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Trần Hữu Dũng khi đang lẩn trốn tại xóm Tân Lâm, xã Cẩm Sơn.

Bước đầu thu giữ 1 xe máy, 1 ĐTDĐ, hơn 10 triệu đồng (là các tài sản của nạn nhân bị đối tượng cướp) và 1 con dao (hung khí gây án).

Trần Hữu Dũng là nghi phạm giết người bạn đi mua trâu bò bị bắt giữ - Ảnh: Báo Công an Nghệ An

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: Dũng và ông Sơn có quen biết với nhau, thường tìm thu mua trâu, bò của người dân trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Khoảng 8h ngày 24/5, ông Sơn có nhờ Dũng đi thu mua trâu, bò nên y nảy sinh giết người cướp tài sản.

Khoảng 12h cùng ngày, khi đi đến khu vực đồi chè của gia đình ông Lê Văn Hậu, Dũng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào ông Sơn và lấy đi toàn bộ tài sản kể trên.

Q.Huy