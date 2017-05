Dầu thực vật được cảnh báo nguy cơ gây bệnh cho người dùng

Theo nhiều nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, dầu thực vật thực chất không màu hồng như các bà nội trợ nghĩ mà kéo theo rất nhiều tác hại cho sức khỏe người dùng.

Theo tìm hiểu và được biết, dầu thực vật được chia thành dầu và chất béo chiết xuất từ thực vật, thường được gọi là dầu thực vật, là hỗn hợp các triglyxerit được chiết xuất từ thân, hạt hoặc cùi quả của một số loại cây có dầu như dừa, hướng dương, thầu dầu... Dầu và chất béo chiết xuất từ thực vật được dùng làm thức ăn hoặc phục vụ trong công nghiệp, hoặc dùng để vẽ.

Dầu và chất béo được hydro hóa được tăng thêm khả năng chống oxy hóa (ôi, thiu), hoặc tăng thêm độ quánh nhớt hay nhiệt độ nóng chảy. Mặc dù có nhiều tác dụng nhưng thực chất dầu thực vật gây ra rất nhiều thảm hoạ về sức khoẻ. Dưới đây là một loạt danh sách các tác hại của dầu thực vật tới sức khỏe con người.

Dầu thực vật có thể gây mất trí nhớ. (Ảnh minh họa).

Dầu thực vật có thể gây mất trí nhớ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dầu thực vật gây ra căng thẳng oxy hóa, làm tổn hại màng não, hình thành mảng bám tích tụ trong não, một tiền chất được biết đến gây ra các bệnh thoái hóa thần kinh nghiêm trọng. Đặc biệt, các loại dầu thực vật cũng gây cảm giác mệt mỏi, chứng đau nửa đầu, bệnh Alzheimer hoặc mất trí nhớ.

Dầu thực vật có thể gây ung thư

Trước đó, theo một báo cáo của Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) cho biết, dầu thực vật nhất là dầu cọ có nhiều chất gây ung thư hơn so với các loại dầu khác. Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh cho thấy, khi chiên rán thực phẩm bằng dầu thực vật được chế biến từ hạt hướng dương hoặc ngô làm giải phóng hóa chất độc hại có thể gây ung thư hoặc các chứng bệnh khác, đồng thời khuyến cáo nên dùng dầu dừa, dầu ô liu, thậm chí có thể sử dụng bơ hoặc mỡ lợn.

Dầu thực vật có thể gây viêm mãn tính

Cả omega-6 và omega-3 đều là các axit béo thiết yếu đa chuỗi không bão hoà. Hai chất này vào cơ thể với một tỷ lệ nhất định và được sử dụng để tạo ra một chất gọi là eicosanoids. Eicosanoids tạo ra từ omega-3 có tác dụng chống viêm, nhưng nếu tạo ra từ omega-6 lại có tác dụng gây viêm. Với những người có bệnh lý viêm mãn tính (khớp, tim, thận, bệnh hệ thống…) đây có thể là tin không tốt.

Dầu thực vật cũng có nguy cơ gây ung thư. (Ảnh minh họa).

Gây co thắt mạch máu não

Omega-6 linoleic axit dễ bị phá huỷ bởi các gốc tự do, do vậy khi lượng gốc tự do quá lớn không được trung hoà hết sẽ gây tình trạng stress oxy hoá. Các nghiên cứu cho thấy ăn nhiều omega 6 gây tăng tình trạng này đặc biệt các loại dầu hướng dương và còn làm giảm lượng NO do các tế bào nội sản xuất - gây co thắt mạch máu.

Gây biến chứng tim mạch

Một nghiên cứu tổng hợp cho thấy ăn dầu thực vật làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch lên 16% và kết quả cuối cùng có sự khác biệt nhưng chưa đạt mức thống kê. Thực tế, rất nhiều nghiên cứu quan sát cho kết quả ăn dầu thực vật làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch, tuy vậy rõ ràng sự thuyết phục sẽ không thể so sánh với các nghiên cứu đối chứng

Sử dụng dầu thực vật hiện nay còn nhiều tranh cãi nhưng cũng không hoàn toàn đầy màu hồng như mọi người vẫn nghĩ. Các bạn có thể sử dụng dầu thực vật thay thế như dầu ô liu hoặc dầu dừa có thể tốt hơn nhưng giá thành có thể khó thực hiện.