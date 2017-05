Mẹ trẻ 20 tuổi chia sẻ sự thật tàn nhẫn về sinh nở chẳng ai nhắc đến

Vừa trải qua lần sinh nở đầu tiên ở tuổi 20, bà mẹ trẻ đã "ngộ" ra rằng mọi thứ không hẳn ngọt ngào như những gì đã được nghe và tưởng tượng.

Có con là một sự kiện tuyệt đẹp, làm thay đổi cả cuộc đời. Nhưng nó đến cùng với một số khó khăn (có đôi chút ngượng ngùng) như một bà mẹ trẻ đến từ Rhondda, xứ Wales phát hiện ra.

Chloe Willimas mới sinh hạ con gái đầu lòng Elsie-Rose. Là một blogger, cô đã chia sẻ trải nghiệm lần đầu làm mẹ của mình lên trang web cá nhân. Và những trải nghiệm thấy thực sự rất xúc động.

Chloe Willimas và con gái.

Trong bài viết tựa đề "The parts of giving birth no one really talks about" (tạm dịch: "Những điều về sinh nở mà chưa ai từng nói), mẹ trẻ mới 20 tuổi cho thấy, làm mẹ không hẳn ngọt ngào tới vậy. Chia sẻ với báo giới về blog của mình, Chloe Williams cho biết: "Tôi muốn ghi lại cuộc đời mình và Elsie khi chúng tôi bên nhau qua những câu chuyện để nhìn lại thay vì chỉ đăng ảnh lên mạng xã hội. Đó là những thứ mà tôi có thể bật cười hoặc rơi nước mắt khi xem lại những năm tới đây. Tôi viết bài chia sẻ đặc biệt này bởi tôi mới tròn 20 tuổi đúng 4 ngày trước khi Elsie chào đời. Tôi muốn viết gì đó để những người lần đầu làm mẹ khác thực sự biết mình đang trông đợi điều gì thay vì dấn bước trong tình trạng mù tịt như tôi đã từng".

Và đây là những trải nghiệm không thể nào quên của bà mẹ trẻ tuổi 20:

Lần đi vệ sinh đầu tiên

Nếu sinh thường, việc này có thể khiến bạn cực kỳ nản lỏng. Thời điểm này, "bông hoa" của bạn vô cùng đau rát sau kỳ sinh nở mà bạn vừa trải qua. Do đó, khi não bộ nhắc bạn rằng cần phải đi tiểu, bản năng của bạn lại nghĩ khác: "Ồ không, không phải hôm nay". Bạn không nên nín tiểu, chắc chắn rồi. Rốt cuộc, bạn sẽ vẫn phải đi. Vậy tại sao không đi và làm cho xong việc đó?

Bí quyết: Nên đi tiểu lần đầu sau sinh với vòi hoa sen hướng về phía "bông hoa" của bạn. Ngoài ra, trong những lần sau, bạn cũng nên xả nước ấm lên khắp cơ thể mỗi khi đi. Nó rất có tác dụng đấy. Vào các tuần tiếp, cơ thể bạn sẽ tự chữa lành vết thương đó. Cảm giác sẽ không hoàn toàn thoải mái nhưng bạn sẽ thấy đỡ hơn và dần trở về trạng thái bình thường.

Bụng bèo nhèo vẫn như đang mang bầu

Điều tiếp theo mà chẳng ai từng nói với tôi là cái bụng bèo nhèo chẳng xẹp đi đáng kể. Bụng bạn sẽ bị giãn ra và vài ngày sau, thậm chí, vài tuần sau, cảm giác siêu lạ lẫm sẽ không biến mất. Cách duy nhất tôi có thể mô tả nó là giống như bạn có một chai nước ở bên dưới chiếc áo phông.

Sau sinh, bụng bạn vẫn như một chiếc chai đựng đầy nước.

Đừng vội nản lòng với cái bụng khổng lồ đó hay số cân nặng mà bạn mới bổ sung vào cơ thể trong suốt thai kỳ. Đẩy xe đẩy, bế con, nhấc lên đặt xuống em bé của bạn hàng trăm lần mỗi ngày chắc chắn sẽ giúp bạn loại bỏ số cân thừa đó.

Nhưng cũng đừng làm quá nhiều việc cùng lúc. Toàn bộ những chuyện bạn vừa trải qua là đủ lắm rồi. Không nên tập trung vào ngoại hình của mình vài giờ hoặc vài tuần sau sinh. Chỉ tận hưởng khoảng thời gian bên con thôi.

Sự mệt mỏi

Bạn vừa khiến cơ thể trải qua một lượng áp lực khổng lồ nên đừng cảm thấy có lỗi gì hết khi để bé con lại cho ông xã hoặc bố mẹ mình và tranh thủ chợp mắt.

Bạn sẽ phải thức nhiều đêm liền hoặc có những đêm thức 3-4 giờ liên tiếp. Do đó, bạn cần dự trữ giấc ngủ. Chẳng có gì tệ hơn việc cơ thể kiệt quệ mà vẫn phải cố dỗ dành một bé sơ sinh đang gào khóc.

Nỗi buồn sau sinh

Vài ngày tiếp theo bên bé con thực sự là một vòng xoáy cảm xúc. Bạn vừa dành được người bạn đồng hành suốt đời, thứ đẹp đẽ mới mẻ nhất thế giới. Tuy nhiên, bạn vẫn thấy mình bật khóc lúc 2 giờ sáng?

Có thể bạn bộc lộ cho mọi người thấy, có thể bạn sẽ giấu diếm nó. Nhưng tin tôi đi, đó là chuyện hoàn toàn BÌNH THƯỜNG.

Người mẹ sẽ phải đối mặt nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau.

Hormone của bạn có ở khắp mọi nơi vào thời điểm này và sẽ sớm lấy lại trạng thái thông thường trong vài tuần tiếp. Điều tôi muốn nói là làm ơn đừng cố gắng, đừng giấu diếm cảm xúc đó, nỗi buồn đó.

Nếu bạn vẫn cảm thấy tâm trạng u ám sau 1 tháng hoặc 2 tháng, hãy trò chuyện với ai đó. Ông xã bạn, một người bạn, mẹ của bạn. Bất cứ ai. Đừng chịu đựng trong im lặng, vẫn có quá nhiều định kiến quanh vấn đề trầm cảm sau sinh. Không người mẹ nào thực sự muốn thừa nhận mình bị như thế. Nhưng nó phổ biến hơn rất nhiều so với hình dung của bạn.

Núm vú rỉ sữa

Đúng vậy. Đầu vú nhỏ xinh đáng yêu bỗng chốc biến thành vòi sữa không thể khóa van. Tôi không thể cho con bú do con phải nằm phòng chăm sóc sau sinh, còn tôi thì không lết nổi khỏi giường. Do đó, tôi đã phải lãnh hậu quả. Trong vài tuần tiếp theo, bầu ngực của tôi cứng đơ, đau rát. Cảm giác thật sự khó chịu và tôi không tài nào ngủ được.

Bí quyết: Mặc một chiếc áo ngực thể thao vừa vặn với miếng lót ngực trong vòng vài tuần sau sinh cho tới khi sữa ngừng rỉ ra.

Việc đại tiện kinh hoàng sau sinh

Với mọi bà mẹ sau sinh, các bạn hẳn vẫn còn gặp ác mộng vì chuyện này. Sau khi đưa một em bé ra khỏi cơ thể mình thì điều cuối cùng bạn muốn làm là đẩy thêm một thứ gì đó ra. Nếu bạn giống tôi, bạn sẽ nín đi đại tiện cho tới khi làm bản thân phát ốm. Làm ơn đừng theo vết xe đổ của tôi.

Khi bạn cần đi, hãy đi. Chỉ cần cố gắng và giữ bình tĩnh, hít thở sâu.

Nguồn: Wales