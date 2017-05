Người phụ nữ đi xe máy đập đầu vào thùng xe ben

Chiếc scooter lao thẳng vào đuôi xe tải đang đỗ bên đường và người phụ nữ đập mạnh đầu vào thùng xe rồi ngã ra bất động.

Người phụ nữ đi chiếc xe scooter cứ thế lao thẳng vào đuôi xe tải đỗ bên đường. Phần đầu đập trúng vào thùng xe trước khi nạn nhân ngã ra đất và chân vẫn mắc vào xe máy.

Tai nạn xảy ra ở thành phố An Huy, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nguyên nhân được cho là do người phụ nữ mải sử dụng điện thoại di động nên không quan sát đường phía trước. Chỗ thương tích do va đập phải khâu tới 30 mũi.

Quay đầu bất cẩn, xe crossover bị đâm lật:

Chiếc Hyundai Creta màu trắng quay đầu quá vội trong khi phía ngược chiều một chiếc SUV đang lao tới như bay. Cú tông ngang sườn khiến chiếc crossover lật một vòng rồi nằm nghiêng sát lề.

Người đàn ông đi xe đạp thoát chết dù ôtô lộn qua đầu:

Cảnh tượng như trong một bộ phim với kết cục khó tin dường như diễn ra ở Trung Quốc. Ôtô màu trắng từ đâu lăn vèo tới, bật qua đầu người đàn ông đi xe đạp trong khi nạn nhân vẫn giữ ở tư thế ngồi trên xe dù sau đó tỏ ra bị choáng và không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Xe tải mất lái ủn bay ôtô vào lề:

Camera giám sát trên đường ghi lại cảnh một chiếc xe tải chở đất đá lao thẳng ra đường chính, húc một chiếc sedan xuống lề đường. Điều may mắn thần kỳ là tài xế của xe sedan chỉ bị thương nhẹ.

Môtô phân khối lớn nát tươm vì biker vượt đèn vàng:

Môtô lao vọt tới ngã tư ở tốc độ đạn bắn dù đèn đã chuyển màu vàng. Chiếc xe 2 bánh đâm vuông góc ôtô ngược chiều rẽ trái và văng thành nhiều mảnh vỡ. Không rõ tính mạng của biker ra sao, nhưng video được đăng với tiêu đề: "Khoảnh khắc cuối cùng của tay lái môtô".

Mỹ Anh