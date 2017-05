Triển lãm đặc biệt về Hội An

Triển lãm với chủ đề "Hội An - Quảng Nam, những dấu mốc lịch sử qua di sản tư liệu thế giới" sẽ giới thiệu với công chúng gần 80 tài liệu cổ được khai thác từ Di sản tư liệu Châu bản Triều Nguyễn và Mộc bản Tri

Triển lãm nhằm tuyên truyền và phát huy giá trị tài liệu hiện đang bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước); đồng thời góp phần quảng bá du lịch Hội An - Quảng Nam nhân dịp Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI.

Tranh trên sông Hội An của John Borrow, nguồn: Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An

Cuộc Triển lãm trưng bày gần 80 tài liệu cổ được khai thác từ Di sản tư liệu Châu bản Triều Nguyễn và Mộc bản Triều Nguyễn. Đây là những tài liệu gốc quý giá hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Triển lãm được bố cục theo 2 phần: Lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Hội An - Quảng Nam xưa gồm những văn bản về địa giới hành chính; tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… của Hội An - Quảng Nam dưới triều Nguyễn; Danh nhân tiêu biểu của vùng đất Quảng Nam nhằm giới thiệu một số văn bản ghi chép về các nhà khoa bảng nổi tiếng như Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, Phạm Phú Thứ, Võ Đăng Xuân, Hoàng Kim Tích (tức Hoàng Diệu), Nguyễn Thuật, Nguyễn Đình Tựu, Nguyễn Duy Hiệu…

Hội An nhìn từ trên cao

Ban Tổ chức Triển lãm hy vọng thông qua cuộc Triển lãm này, công chúng có cái nhìn tổng thể và hiểu rõ hơn về lịch sử Hội An - Quảng Nam dưới triều Nguyễn.

Triển lãm do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp tổ chức sẽ khai mạc vào ngày 6/6/2017 tại Bảo tàng Hội An, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và kéo dài đến hết ngày 14/6/2017.

T.Lê