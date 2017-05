Bắt xe quá tải, một thanh tra giao thông bị đe dọa

Một thanh tra giao thông tỉnh Gia Lai sau khi dừng xe bắt lỗi quá tải đã nhận được nhắn tin với nội dung “Bố láo tui xuống tui tông chết luôn”. Sở Giao thông vận tải Gia Lai đã có văn bản đề nghị công an địa phương vào cuộc điều tra.

Thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Sở Giao thông vận tải Gia Lai (GTVT) đã gửi công văn đến công an tỉnh và Bộ GTVT đề nghị điều tra, xử lý đối tượng dùng tin nhắn đe dọa, khủng bố cán bộ trong quá trình xử lý xe quá tải.

Xe tải chở mía có dấu hiệu vi phạm bị lực lượng Thanh tra kiểm tra, tuy nhiên lái xe đã bất chấp phóng xe vượt trạm

Ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở GTVT Gia Lai - cho biết: Thời gian qua, trước tình trạng các phương tiện vận tải đường bộ chở hàng quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông và phá hủy kết cấu hạ tầng giao thông, lực lượng Thanh tra giao thông đã huy động toàn bộ nhân lực, vật lực để đưa trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 55 vào hoạt động trở lại tại km67+940, Quốc lộ 19 (xã Song An, thị xã An Khê), nhằm giảm thiểu xe quá tải.

“Một số trường hợp cá biệt cố tình vi phạm, hoạt động né tránh hoặc tổ chức thành những đoàn xe với mục đích gây tắc nghẽn giao thông nhằm tạo áp lực lên lực lượng. Khi bị kiểm tra thì có thái độ chống đối và có những hành động, lời nói khiêu khích, đe dọa tới tính mạng của lực lượng công vụ” - ông Quế nhấn mạnh.

Đáng nói, trong văn bản gửi tới Công an tỉnh Gia Lai, Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Hữu Quế đã đề cập tới vụ việc cụ thể, xảy ra khoảng 22h10 ngày 12/5, trên Quốc lộ 19, thuộc địa bàn thị xã An Khê.

Theo đó, ca trực do ông Chu Văn Hùng là Thanh tra viên phụ trách, qua công tác kiểm tra phát hiện 2 xe tải chở mía biển kiểm soát 29N-3204, 76K-4079 đang đậu bên đường, có dấu hiệu chở quá tải, lực lượng đã xuống thực hiện công tác tuyên truyền vận động hạ tải, chở đúng quy định.

“Sau khi trình bày, “xin xỏ” cho qua trạm nhưng không được lực lượng thanh tra đồng ý, lái xe đã đóng cửa xe bỏ đi. Đến 22h27, tài xế điều khiển 2 xe chở mía chạy với tốc độ cao để vượt trạm, không chấp hành tín hiệu dừng kiểm tra của lực lượng. Cùng lúc này, điện thoại di động của ông Hùng nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0976… với nội dung “Bố láo tui xuống tui tông chết luôn”” - văn bản nêu rõ.

Qua vụ việc trên, lực lượng thanh tra đã tìm hiểu từ người dân và được biết tại khu vực này có người tên Linh chuyên tổ chức “bảo kê” cho các phương tiện có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông hoạt động.

Sở GTVT Gia Lai đề nghị cơ quan chức năng chỉ đạo lực lượng tiến hành điều tra, xử lý đối tượng sử dụng tin nhắn đe dọa, khủng bố cán bộ thực thi công vụ trên và làm rõ có sự “bảo kê” cho các phương tiện có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông hoạt động tại khu vực thị xã An Khê, như người dân đã thông tin hay không.

Châu Như Quỳnh