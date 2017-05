Tổng thống Philippines: Nhóm Maute do cựu cảnh sát thành lập

Tổng thống Rodrigo Duterte hôm qua hé lộ nhóm phiến quân Maute đang giao tranh với quân đội ở thành phố Marawi do hai cựu sĩ quan cảnh sát tham gia hoạt động ma tuý bất hợp pháp thành lập.

Omar Maute và Abdullah Maute, hai kẻ lập ra nhóm phiến quân Maute. Ảnh: Philstar

"Chúng là những cảnh sát ở Manila đã ham mê tiền từ ma tuý methamphetamine", Tổng thống Duterte nói. "Chúng quay trở lại đây và lập ra một trong những xưởng chế ma tuý lớn nhất ở Lanao del Sur", ông nói. Tiền từ việc buôn bán ma tuý được dùng để "kích động phong trào".

Hai anh em cựu cảnh sát này đã tuyển người, sở hữu các nguồn vũ khí địa phương, biến băng đảng ma tuý thành "kẻ thù" của chính phủ.

Thông qua nhóm Maute, Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Syria và Iraq (IS) đã có thể vào Philippines. "Các bạn có thể nói IS đã ở đây", ông Duterte nói, chỉ ra rằng nhóm này đang sử dụng cờ IS. Tuy nhiên, một số thành viên gia nhập vì lý do khác, có thể do bất bình với một số chính trị gia hoặc phẫn nộ với chính phủ.

Ông Duterte cho rằng Maute thậm chí "nhập khẩu" Isnilon Hapilon, lãnh đạo nhóm Abu Sayyaf, người được IS coi là lãnh đạo tại Philippines.

Trọng Giáp