Choáng ngợp trước ngôi trường mầm non màu hồng tím trông như tòa lâu đài cổ tích

Không phải đi đâu xa, ngay tại Việt Nam cũng có một ngôi trường mầm non tráng lệ, xa hoa trông giống như một lâu đài cổ tích tọa lạc tại trung tâm thành phố Biên Hòa (Đồng Nai).

Dù ít ngày nữa mới chính thức đi vào hoạt động nhưng những hình ảnh đầu tiên về ngôi trường mầm non Á Châu (Đồng Nai) đã khiến dân mạng xuýt xoa khen "trường mầm non nhà người ta", "lâu đài cổ tích chứ trường mầm non gì", "thế này mới là học chứ", "tuổi thơ đích thực là đây"...

Được xây dựng trên diện tích rộng tới gần 4000m2, tọa lạc tại vùng đất thoáng rộng và xanh mát ngay giữa trung tâm thành phố Biên Hòa, ngôi trường nổi bật với màu hồng tím bắt mắt. Kết hợp với màu sơn ấn tượng là lối kiến trúc chóp tháp độc đáo khiến cho ai ai cũng liên tưởng tới một lâu đài cổ tích xa hoa, lộng lẫy.

Chia sẻ về ngôi trường mới này, đại diện nhà trường cho biết: "Chúng tôi ấp ủ ý tưởng xây dựng một lâu đài tuổi thơ cho các bé, tạo cho các em một môi trường gần gũi với thiên nhiên và phát huy các kỹ năng vượt trội của trẻ".

"Tòa lâu đài" này bao gồm 3 tầng rộng rãi với tổng số 24 phòng học và 14 phòng chức năng. Tại đây, ngoài việc được trải nghiệm học tập, vui chơi trong không gian trong nhà hiện đại, sang trọng, học sinh còn được trang bị kỹ năng sống khác qua các giờ học tại khu vui chơi ngoài trời, bể bơi, vườn rau, khu vườn thú mini...

Nhìn từ trên cao, 3 khối nhà ghép thành hình chữ U của "tòa lâu đài" xinh xắn ôm trọn lấy một sân chơi rộng rãi, nơi trẻ tha hồ chạy nhảy trên những thảm cỏ xanh mướt mát và khu vui chơi với đầy đủ cầu trượt, xích đu hiện đại...

"Đột nhập" không gian bên trong trường, mỗi phòng học, phòng máy tính, thư viện, khu bếp ăn... tất cả đều tràn ngập màu sắc sinh động cùng những kệ tủ, bàn ghế và cách trang trí bắt mắt nhưng vẫn tạo nên một tổng thể hài hòa và cuốn hút. Tất cả không gian đều được nhà trường đầu tư thiết kế và trang bị giáo cụ hiện đại. Đến cả khu vực nhà vệ sinh của các em nhỏ cũng ấn tượng không kém khi không gian này được trang trí bằng những hình thú con mèo, con sóc dễ thương...

Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất đẹp, hiện đại, nhà trường còn chủ động nghiên cứu phát triển và áp dụng các chương trình mới vào công tác giảng dạy nhằm giúp trẻ chủ động tiếp cận môi trường mới từ nhỏ. Học tại đây, các em không chỉ được tiếp xúc với giáo viên bản ngữ trong các giờ tiếng Anh mà còn được trau dồi các môn năng khiếu như đàn, bơi lội, aerobic...

Tương ứng với cơ sở vật chất hiện đại, chương trình dạy học tiên tiến thì mức học phí tại trường cũng được đánh giá khá cao so với mặt bằng chung tại Đồng Nai. Theo tìm hiểu, mức học phí và tiền ăn trung bình mỗi học sinh khoảng 3.900.000 đồng/tháng.