Hàng loạt nhà hàng, cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn

Chiều ngày 26/5, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình kiểm tra các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện 8 cơ sở kinh doanh, nhà hàng vi phạm, phạt tiền gần 16 triệu đồng, tiêu hủy hơn 5 tạ thực phẩm hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng.

Theo đó, thực hiện tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ ngày 16 – 25/5, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với công an các phường đã kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhà hàng Lý Công (số 03, ngõ 29, đường Nguyễn Huy Tự) sử dụng 18kg thực phẩm đã qua chế biến hư hỏng, hôi thối. Các nhà hàng Hương Thủy (số 64, đường Hàm Nghi); nhà hàng Hiệp Ông (số 357, đường Trần Phú); nhà hàng Vinh Hạnh (số 37, đường Hàm Nghi) chứa 95kg thực phẩm chứa trong kho đông lạnh đã hết hạn sử dụng, hư hỏng, bốc mùi hôi thối, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cửa hàng Bình Minh (số 122, đường Xuân Diệu) bày bán 15 kg hàu sữa, cá thu và cá nục đông lạnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngày sản xuất ghi trên bao bì sản phẩm.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực phẩm của nhà hàng Vinh Hạnh

Ngoài ra, tiến hành kiểm tra, rà soát các kho đông lạnh tại chợ Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã phát hiện quầy số 163 của bà Phan Thị Hương có bày bán 53 kg thịt, xương lợn hư hỏng; quầy bà Trần Thị Toàn có 12kg thịt bò đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối.

Sau khi phát hiện vi phạm của các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, Đoàn kiểm tra đã tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng cũng đã niêm phong lượng thực phẩm vi phạm để tiêu hủy, yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh, chủ nhà hàng chấp hành đúng quy định của pháp luật trong bảo quản thực phẩm đông lạnh, không tiếp tục sử dụng các loại thực phẩm đã bảo quản lâu, bị hư hỏng.

Hà Phương