Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/5: USD bật tăng, đua giá với vàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/5 tiếp tục tăng do những số liệu lạc quan mới nhất của nền kinh tế Mỹ được công bố.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 27/05 là 22.384 đồng.

Tính đến đầu phiên giao dịch (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,14% ở mức 97,29.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ tốt hơn dự kiến đã khiến đồng bạc xanh tăng giá trở lại sau thời gian dài lao dốc. Tỷ giá Euro/USD giảm 0,22% xuống còn 1,1186, mức cao nhất trong phiên là 1,1235.

Cục phân tích kinh tế Mỹ cho biết, tổng sản phẩm trong nước tăng 1,2% trong quý I, tăng so với dự đoán trước đó là 0,7% và so với kỳ vọng tăng trưởng 0,9%. Một báo cáo khác cho thấy, số đơn đặt hàng giảm 0,7% trong tháng 4, so với kỳ vọng giảm 1,2%.

Đồng đô la Úc suy yếu sau khi biên bản cuộc họp tháng 5 của Cục Dự trữ Liên bang phát hành cho thấy, ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất sớm nhưng rất thận trọng.

Tỷ giá bảng Anh/USD giảm 0,90% xuống mức 1,2825, mức thấp nhất kể từ ngày 26/5.

Thị trường ngoại tệ trong trong nước ngày hôm qua, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 22.680 đồng mua tiền mặt và 22.750 đồng bán ra.

Tại ngân hàng Eximbank, tỷ giá USD niêm yết ở mức 22,660 đồng mua vào và 22,760đồng bán ra.

Nam Hải