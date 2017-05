7 game mobile hiện đang "nổi bần bật" trên kho ứng dụng App Store

Dưới đây là 7 game mobile mới đang được phát hành miễn phí trên kho ứng dụng App Store mà bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.

Deadheads

Deadheads có tất cả 5 chế độ trong đó bao gồm 4 chế độ PvP và nhiệm vụ chơi đơn theo cốt truyện thường thấy. Là tựa game bắn súng được gắn mắc online nên bạn sẽ được trải nghiệm các trận đấu trong thời gian thực lên tới 8 người cùng lúc. Các chế độ chơi trực tuyến trong DeadHeads bao gồm Team Deathmatch, Elimination, Mayhem, và thú vị hơn cả vẫn là Infected! Chế độ Infected hay còn được gọi là Zombie ngày một hiện diện nhiều hơn trong làng game bắn súng. Hơn nữa, tựa game còn cho phép bạn tự tạo trận đấu để cùng tranh tài với người thân, bạn bè mình.

Tham gia vào Infected, người chơi sẽ phải tự mình giành giật sự sống khi lựa chọn 2 phe cánh riêng biệt là Infected (Zombie) và Survivors (Người lính). Mỗi màn đấu sẽ cho phép tối đa 8 người chơi tham gia và khoảng thời gian để kết thúc là chỉ khoảng 2 phút. Chất kịch tính, căng thẳng, hay thậm chí là sự hồi hộp là yếu tố chính khiến cho chế độ chơi này hấp dẫn đến vậy.

Nếu lựa chọn cho mình bên phía Infected, người chơi sẽ biến thành những con quái vật khát máu và hung hãn. Ngược lại, để chống chọi với đám zombie này, các Survivors sẽ được trang bị những khẩu súng hạng nặng để chiến đấu. Một bên với mục đích biến tất cả đối phương trở thành quái vật như mình, bên còn lại là cố gắng sống sót cho đến khi đồng hồ điểm giây cuối cùng.

Link download: iOS

Iron Blade: Medieval Legends

Iron Blade: Medieval Legends là một siêu phẩm game chặt chém cực đã tay cùng đồ họa 3D đẹp mắt vừa ra mắt trên App Store của Philippines, tuy nhiên, có lẽ vì chung server Châu Á nên game thủ Việt vẫn có thể dễ dàng tải về trải nghiệm miễn phí ngay từ bây giờ.

Bối cảnh Iron Blade: Medieval Legends diễn ra ở Châu Âu thời Trung Cổ, nơi cục diện thế giới đang trên bờ diệt vong bởi sự trở lại của chúa quỷ Baal cùng bè lũ tay sai của hắn. Nhiệm vụ của người chơi là tham gia hội Templars, hợp sức cùng những người khác trên thế giới để chiến đấu chống lại các thế lực ma quỷ và ma cà rồng đang ngày một trở nên mạnh mẽ.

Tuy mang phong cách chặt chém đã tay nhưng Blade: Medieval Legend lại sở hữu cho mình một lối chơi khá sáng tạo và thú vị. Cụ thể, hệ thống chiến đấu, điều khiển nhân vật đã được tối giản hết mức cho màn hình cảm ứng di động, đơn cử là việc loại bỏ d-pad ảo di chuyển thường thấy. Thay vì đó game lại tập trung vào việc tấn công, phản đòn và né tránh sao cho thật khéo léo.

Với thao tác chạm và vuốt vô cùng đơn giản, người chơi đã có thể tự mình tạo ra những pha liên hoàn combo như vũ bão vào kẻ thù, tạo ra phong cách chiến đấu độc nhất. Cuộc chiến trở nên thích thú và gây nghiện hơn khi bạn hạ gục hay hủy diệt đối thủ giống hệt như trong Mortal Kombat.

Link download: iOS

PES 2017 Mobile

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng tựa game bóng đá đình đám PES 2017 đã đặt chân lên nền tảng di động. Đây là thông báo chính thức từ nhà phát hành Konami. Theo đó, người dùng di động đã có thể tải miễn phí trò chơi này trên Apple Store. Với phiên bản trên mobile này, giờ đây, các bạn đã có thể trải nghiệm tựa game yêu thích mọi lúc, mọi nơi.

Sở hữu nền tảng dữ liệu được chuyển từ phiên bản Console và PC, PES 2017 Mobile hứa hẹn sẽ là tựa game bóng đá chất lượng trên nền tảng di động. PES 2017 trên di động cơ bản là một tựa game online, bạn cần có kết nối internet mới có thể trải nghiệm toàn bộ game.

Trong đó chế độ 1 đấu 1 với bất kỳ người chơi nào trên thế giới để ra bảng xếp hạng sẽ là một trong những cơ chế chủ đạo trong game. Với dung lượng nhẹ nhàng và sở hữu nhiều phần chơi hấp dẫn, PES 2017 xứng đáng là đối thủ nặng ký của FIFA 17 trên nền tảng mobile.

Link download: iOS

Magikarp Jump

Trong thế giới Pokemon, từ lâu Magikarp đã bị nhận định là loại Pokemon yếu nhất và vô dụng nhất. Magikarp gần như vô dụng trong chiến đấu vì sức mạnh và tốc độ đều thấp đến tệ hại. Một con Magikarp sống lâu năm có thể dùng chiêu Splash nhảy qua một ngọn núi nhưng chiêu thức này vẫn vô dụng trong thực chiến. Dựa trên những yếu tố đó, game mobile Magikarp Jump ra đời với mục tiêu lớn nhất đó là: so xem Magikarp của ai nhảy cao hơn.

Nghe có vẻ đơn giản song Magikarp Jump thực tế lại khá cuốn hút người chơi bởi tính giải trí cao của nó. Tất cả những gì bạn cần làm trong game là chăm sóc cho Magikarp của bạn bằng cách cho ăn và trang trí hồ cá. Thậm chí bạn còn có thể bắt gặp những Pokemon khác như Pikachu, Litten và Snorlax - những vị khách giúp tăng sức mạnh nhảy, tốc độ huấn luyện và cung cấp thức ăn cho Magikarp của bạn.

Những chú Magikarp được chăm sóc và huấn luyện tốt sẽ nhảy cao hơn, đồng nghĩa với việc đem lại chiến thắng cho bạn khi đọ tài cùng người chơi khác. Bên cạnh đó, bạn có thể bắt gặp tất cả các loại Magikarp, kể cả những loại quý hiếm ít khi nào xuất hiện.

Link download: iOS

Reckless Getaway 2

Reckless Getaway 2 là tựa game phù hợp với những bạn ưa thích phá hoại. Trong phần 2 này, người chơi vẫn sẽ nhập vai tay lái "điên" trên đường phố, bạn phải chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát và hất tung mọi chiếc xe khác trên đường. Bằng cách này, bạn sẽ thu được tiền và năng lượng để nâng level. Hãy cho cảnh sát biết muốn bắt được bạn quả là một nhiệm vụ khó khăn và bất khả thi đến thế nào nhé!

Link download: iOS

Skullgirls

Skullgirls - tựa game chiến đấu đối kháng 2D trên PC được ra mắt vào năm 2012 phải không? Sau hơn 4 năm, trò chơi này đã được Lab Zero nghiên cứu phát triển và phát hành trên nền tảng di động. Bản di động sẽ giữ nguyên những điểm cộng vốn có từ phiên bản PC. Để tối ưu hóa cho lối chơi trên di động, toàn bộ cơ chế điều khiển trong game đều thông qua thao tác chạm và vuốt. Phía hãng phát triển đã hạn chế các phím ảo để tránh che đi tầm nhìn của người chơi.

Câu chuyện trong game diễn ra tại vương quốc Canopy giả tưởng, nơi cất giữ Skull Heart - niềm ao ước của mọi nữ chiến binh. Tại sao họ lại thèm khát nó đến vậy? Đơn giản vì Skull Heart chứa đựng sức mạnh tối cao, thỏa mãn mọi mong ước của người sở hữu nó. Các nữ chiến binh quyết đấu với nhau trong những trận chiến không khoan nhượng nhằm thao túng Skull Heart. Tuy nhiên, chỉ có linh hồn lương thiện thực sự mới có thể sở hữu cái thiện trong linh vật ấy. Nếu không, họ sẽ trở thành Skull Girl, những con quỷ đội lốt người. Liệu ai sẽ đủ khả năng để trở thành chủ nhân của Skull Heart?

Điều ấn tượng nhất đã đưa tên tuổi Skullgirls đến được với cộng đồng game thủ không phải vì lối chơi hoa mĩ, hiệu ứng kỹ năng đẹp mắt mà là một hệ thống nhân vật toàn là mỹ nữ với thân hình nóng bỏng, vòng 1 đẫy đà và quyến rũ. Chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại Valentine - một nữ ninja kiêm y tá gợi cảm, cô nàng Filia với mái tóc ma quỷ có thể biến thành mọi thứ, Squigly - một cô nàng undead với điệu bộ dễ thương nhưng lại khiến mọi người phải rùng mình với một con rắn xương đâm qua đầu...

Link download: iOS

Zombie Gunship Survival

Nếu bạn đã từng chơi Call of Duty: Modern Warfare, hẳn sẽ nhớ tới màn chơi “Death from above”, nơi mà bạn sẽ điều khiển một chiến chiến cơ mã hiệu AC-130 trang bị đầy đủ đạn dược, súng ống sẵn sàng nhắm bắn quân địch từ trên không để hỗ trợ đồng đội, hay mở đường máu. Và Zombie Gunship Survival được flaregames tạo ra dựa trên ý tưởng đó.

Trong Zombie Gunship Survival, bạn sẽ từ trên nhìn xuống một khung cảnh hùng vĩ và chờ đợi lũ Zombie xuất hiện trên rada. Đột nhiên từ trong những bóng râm, đoàn người hoảng hốt chạy trốn khỏi lũ zombie khát máu. Và nhiệm vụ của bạn là xả đạn dọn dẹp lũ Zombie trước khi chúng xé xác những con người vô tội hay vượt qua hàng rào vào nơi trú ẩn của những người sống sót.

Zombie Gunship Survival có góc nhìn từ trên xuống và thông qua một màn hình trắng đen giống hoàn toàn trải nghiệm trong màn chơi Death from above của Call of Duty. Người chơi không chỉ lãnh trọng trách xạ thủ từ trên cao mà còn phải xây dựng và củng cố căn cứ vững mạnh, đi do thám hay thu thập các nguồn tài nguyên còn sót lại trên trái đất. Tất cả nhiệm vụ mà bạn tham gia đều bị sự vây hãm bởi đàn đàn lớp lớp xác sống xung quanh nên hay thật cẩn thận nhé.

Link download: iOS