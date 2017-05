Chủ quán ăn bị bắt vì hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Ngày 26/5, Công an Bình Thuận cho biết, hung thủ và người có liên quan đến vụ án mạng do mâu thuẫn tình ái tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong khiến 1 thanh niên thiệt mạng đã đến công an trình diện.

