Dù chưa ra mắt phim, “chị đại” Wonder Woman đã gây sốt trên toàn thế giới

Sức hút của “chị đại” Wonder Woman có thể nói là rất khủng khiếp khi hình ảnh của nữ siêu anh hùng đầu tiên lên phim DC đã xuất hiện khắp mọi nơi.

Tháng 6 tới, bộ phim siêu anh hùng được mong đợi nhất của DC sẽ chính thức lên sóng. Wonder Woman hứa hẹn sẽ là "át chủ bài" đưa vũ trụ điện ảnh DC sang trang mới khi ra mắt. Là một trong những nhân vật trụ cột của DC, cũng là một trong những bộ phim về nữ siêu anh hùng hiếm hoi được đầu tư kinh phí khủng, tất cả đều trông đợi Wonder Woman sẽ đem đến những gia vị mới lạ cho thế giới phim siêu anh hùng vốn đã trở nên tương đối "bão hòa" trong thời gian đần đây.

Wonder Woman sẽ ra mắt vào tháng 6 tới

Sức hút của Wonder Woman trước ngày ra mắt cũng rất lớn khi trailer của bộ phim này đã đạt 22 triệu lượt xem (chưa kể nhiều trailer nhỏ khác ra mắt sau đó). Và chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh của nữ siêu anh hùng này ở khắp nơi trên thế giới.

Sức hút của Wonder Woman là rất lớn

Tại các cửa hàng đồ lưu niệm ở Anh và Mỹ, những sản phẩm ăn theo Wonder Woman như búp bê, tượng figure hay quần áo có in hình Wonder Woman đang bán rất chạy và thường xuyên trong tình trạng “cháy hàng”.

Tượng figure Wonder Woman luôn trong tình trạng “cháy hàng”

Không chỉ vậy, một số nhân vật phụ khác trong phim như Steve Trevor hay Hippolyta cũng có những sản phẩm ăn theo riêng và cũng được rất nhiều fan DC săn tìm. Trên khắp các đường phố, hình ảnh “chị đại” Wonder Woman cũng xuất hiện dày đặc trên các banner, biển quảng cáo và tất cả như đã sẵn sàng cho ngày công chiếu chính thức của bộ phim.

Hình ảnh “chị đại” Wonder Woman xuất hiện khắp mọi nơi

Tại Việt Nam, Wonder Woman cũng có sức ảnh hưởng không kém khi bất ngờ xuất hiện trong Audition – tựa game nhảy đã quá quen thuộc với thế hệ 8x, 9x. “Chị đại” trong Audition còn được “chibi hóa” trở nên khá ngộ nghĩnh và độc đáo. Đồng thời, các rạp chiếu phim tại Việt Nam cũng đã rục rịch quảng bá cho ngày ra mắt của Wonder Woman.

Nhìn chung, sức hút của Wonder Woman là rất lớn và tất cả khán giả trên toàn thế giới cũng như fan DC đều mong chờ sự ra mắt của bộ phim này. Liệu rằng Wonder Woman có trở thành một điểm sáng trong hàng loạt phim siêu anh hùng đang có dấu hiệu “bão hòa” trong thời gian gần đây?

Bộ phim dự kiến ra mắt vào 2 tháng 6 tới.

