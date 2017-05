Chiều 26/5, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức tặng bằng khen đột xuất cho nhà toán học, PGS. TS Nguyễn Sum, giảng viên khoa Toán (Trường ĐH Quy Nhơn), người đầu tiên ở tỉnh lẻ Bình Định được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017, với công trình “On the Peterson hit problem”.

Tại buổi trao Bằng khen, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chúc mừng thành tích đã đạt được của cá nhân của PGS.TS Nguyễn Sum và lãnh đạo Trường ĐH Quy Nhơn; đồng thời mong muốn PGS.TS Nguyễn Sum tiếp tục cống hiến khả năng trí tuệ của mình trong lĩnh vực toán học cho Trường ĐH Quy Nhơn nói riêng, cho đất nước Việt Nam nói chung và thế giới.

Bình Định: Vinh danh người từ chối chức hiệu trưởng để theo đuổi nghiên cứu khoa học

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (trái) tặng Bằng khen cho PGS.TS Nguyễn Sum, người vừa nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017.

“Khi nhận được tin PGS.TS Nguyễn Sum nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017, tôi rất phấn khởi. Đây là vinh dự lớn lao với tỉnh Bình Định, góp phần làm rạng rỡ truyền thống hiếu học của tỉnh Bình Định. Trong rất nhiều năm qua, giải thưởng cao quý này chủ yếu dành cho các nhà khoa học ở hai đầu đất nước. Vì điều kiện các địa phương hết sức khó khăn trong nghiên cứu khoa học, nhất là tỉnh lẻ như Bình Định hết sức khó khăn về điều kiện nghiên cứu. Nhưng với nỗ lực vượt bậc, phấn đấu không mệt mỏi với niềm đam mê khoa học, PGS.TS Nguyễn Sum đã có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc được nhà nước tôn vinh” - Chủ tịch Hồ Quốc Dũng phấn khởi.

PGG.TS Nguyễn Sum cho biết, giải thưởng Tạ Quang Bửu được Bộ KH&CN tổ chức từ năm 2014 nhằm tôn vinh, khích lệ các nhà khoa học nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực của khoa học tự nhiên và kỹ thuật có các công trình công bố đạt trình độ cao của quốc tế. Trong 3 năm đầu, giải thưởng này thuộc về các nhà khoa học công tác tại các cơ sở nghiên cứu tại Hà Nội, trung tâm lớn nhất về nghiên cứu cơ bản ở Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Quốc Dũng chúc mừng lãnh đạo Trường ĐH Quy Nhơn, nơi PGS.TS Nguyễn Sum đang công tác

“Năm nay, tôi rất vinh dự được nhận giải thưởng này với tư cách là một trong 2 nhà khoa học ở ngoài Hà Nội. Hơn nữa, tôi là người công tác ở một trường đại học tỉnh Bình Định, không phải là trung tâm lớn về nghiên cứu cơ bản ở nước ta. Hôm nay, tôi thấy vinh dự nhiều hơn khi được sự quan tâm, động viên, khích lệ từ lãnh đạo tỉnh Bình Định. Sự quan tâm này là sự khích lệ rất lớn không những cho cá nhân tôi mà cho tất cả giảng viên ở Trường ĐH Quy Nhơn nỗ lực phấn đấu trên con đường nghiên cứu khoa học, đóng góp vào công sức vào sự nghiệp chung, phát triển khoa học công nghệ của tỉnh nhà” - PGS.TS Nguyễn Sum chia sẻ.

Công trình của PGS.TS Nguyễn Sum đã được đăng tải trên một tạp chí khoa học về toán học hàng đầu, có uy tín cao trong giới toán học quốc tế.

Đó là công trình “Về bài toán hit của Peterson” thuộc lĩnh vực Tôpô đại số, được đăng tải trên tạp chí Advances in Mathematics số 274 ra ngày 9/4/2015 (nguyên văn tên công trình tiếng Anh: “On the Peterson hit problem”, Advances in Mathematics, vol. 274, 432-489”).

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn cho biết khoa học cơ bản sẽ là thế mạnh của nhà trường

PGS.TS Nguyễn Sum (SN 1961, tại xã Cát Tài, huyện Phù Cát, Bình Định. Năm 1979-1983, ông là sinh viên khoa Toán, Trường ĐH Quy Nhơn; năm 1984-1986, học sau đại học tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 1. Làm xong nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội từ năm 1989-1993, ông trở về gắn bó với Trường ĐH Quy Nhơn đến giờ. Ông nhiều lần được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, giải thưởng của Viện Toán cao cấp, và Giải thưởng Tạ Quang Bửu là sự vinh danh cao nhất đến thời điểm này về nghiên cứu khoa khọc của ông.

Doãn Công