Dụ dỗ bé gái 8 tuổi vào nghĩa địa hiếp dâm rồi bỏ trốn

Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, nam thanh niên bỏ lại cháu bé ở nghĩa địa và bỏ trốn.

Chiều nay, Thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng PC45, CA Quảng Nam) cho biết, vừa bắt tạm giam Đặng Văn Phước An (23 tuổi, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Vụ việc xảy ra vào trưa 24/5. Nạn nhân là cháu N.T. L (8 tuổi, trú xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn). Cháu L. vốn ở với bà nội nhưng trưa 24/5, bà có việc đi vắng nên cháu ở nhà một mình.

Thời điểm này, đối tượng An đi xe đạp đến dụ dỗ cháu L. đi chơi. An chở cháu gái lên một nghĩa địa phường Điện An (thị xã Điện Bàn), cách nhà cháu L. khoảng 6-7km, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đối tượng An tại cơ quan điều tra

Sau khi thỏa mãn, đối tượng bỏ lại cháu bé ở nghĩa địa một mình rồi bỏ trốn. Khi được người thân tìm thấy, cháu L. vẫn trong trạng thái hoảng sợ.

Nhận được tin báo, Phòng PC45 Công an Quảng Nam đã phối hợp CA thị xã Điện Bàn xác minh, truy bắt đối tượng.

Đến 13h chiều nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đặng Văn Phước An. Bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Thượng tá Phạm Việt Tiến cũng cho biết, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân đi khám nghiệm. Cháu bé bị chảy máu phần âm hộ, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, An là đối tượng hay đi ăn trộm vặt. Tại thời điểm bị bắt, An còn trộm một cái ví và vài trăm nghìn đồng từ một người khác.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng An để tiếp tục điều tra.

Cao Thái