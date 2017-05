Far Cry 5 lộ diện chính thức, đưa người chơi đến nước Mỹ hiện đại

Đúng như những thông tin dự đoán, Far Cry 5 sẽ đưa game thủ đến với một vùng hẻo lánh nước Mỹ, nơi một giáo phái cuồng tín đang thống trị

Chỉ ít phút trước đây, Ubisoft đã chính thức giới thiệu tới cộng đồng game thủ hâm mộ trên toàn thế giới đoạn clip trailer chính thức đầu tiên của Far Cry 5. Đúng như những thông tin dự đoán, Far Cry 5 sẽ đưa game thủ đến với một vùng hẻo lánh nước Mỹ, nơi một giáo phái cuồng tín đang thống trị. Trước đó ít ngày, Far Cry 5 đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong đoạn teaser trailer. Những hình ảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên Hope County, địa danh hư cấu trong Far Cry 5 vẫn có một thứ gì đó không bình thường, hay nói đúng hơn là gây kinh hoàng cho người xem.

Đoạn trailer có thể đã cho chúng ta biết được bối cảnh, thời điểm và một phần cốt truyện của game. Nhiều khả năng, dù vẫn lấy bối cảnh miền hẻo lánh nước Mỹ, nhưng thời điểm sẽ là hiện đại, với cốt truyện về những kẻ phân biệt chủng tộc hoặc đậm màu sắc của những giáo phái cuồng tín ở những khu vực "vùng sâu vùng xa" của nước Mỹ. Riêng nói về những giáo phái cuồng tín, hẳn bạn vẫn còn nhớ Outlast 2, tác phẩm gây sốc cho cả làng game vì mức độ bạo lực và khủng khiếp trong hình ảnh chứ?

Trong game, bạn sẽ phải đối mặt với Project At Eden’s Gate, một giáo phái ngông cuồng dẫn dắt bởi gã cha xứ tự phong Joseph Seed, cùng ba đứa con của gã, Jacob, John và Faith. Bạn sẽ phải dẫn đầu một nhóm người nổi dậy chống lại sự tàn ác của giáo phái trên, với sự trợ giúp của linh mục da màu Jerome, cô nàng chủ quán bar Mary May và anh chàng phi công Nick Rye. Hiện vẫn chưa rõ những nhân vật này sẽ hỗ trợ người chơi như thế nào, đơn giản vì đoạn trailer ở đầu bài viết mới chỉ cho các bạn thấy một phần cốt truyện của Far Cry 5, với những chi tiết phân biệt chủng tộc rất đặc trưng.

Thay vì yếu tố kinh dị và bí ẩn như đoạn trailer đầu tiên, bức key art mới của Far Cry 5 lại đậm chất hành động. Những trạng thái cảm xúc vô cùng ngầu của các nhân vật, kèm theo đó là yếu tố hành động đến từ các loại vũ khí như súng ống, rocket, bom, mìn, máy bay... tất cả đã hòa quyện để tạo thành một bức tranh “Far Cry” đúng nghĩa.

Mặc dù đã đánh trực diện hơn vào yếu tố hành động – bắn súng, tuy nhiên Ubisoft cũng không quên điểm nhấn quan trọng của Far Cry 5 chính là chủ đề tôn giáo. Trong bức key art này, chúng ta vẫn dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của một nhà thờ. Không những thế, cách bài trí và sắp xếp của bức tranh còn làm người xem có thể liên tưởng đến bức tranh “Bữa tiệc cuối cùng” của danh họa Leonardo da Vinci. Cho đến nay, đây vẫn được coi là một trong những bức tranh độc đáo, đặc biệt và hàm chứa nhiều bí ẩn nhất về chủ đề tôn giáo.

Far Cry 5 sẽ chính thức được phát hành vào ngày 28/02/2018 trên ba nền tảng PS4, Xbox One và PC.