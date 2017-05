Điều thần kì nào đến khi mỗi ngày ăn 1 quả mận

Mỗi ngày ăn vài quả mận sau 1 tuần điều kỳ lạ gì sẽ đến với cơ thể bạn - dành 1 phút để đọc và tìm hiểu ngay hôm nay.

Tác dụng của quả mận

Tốt cho xương khớp:

Theo India Times, quả mận có thể làm tăng đáng kể mật độ khoáng xương ở cột sống và cẳng tay.

Cải thiện trí nhớ:

Các chất chống oxy hóa trong mận giúp hồi phục các tế bào trong não bị tổn thương. Ăn 3-4 quả mận mỗi ngày sẽ giúp bạn cải thiện trí nhớ hiệu quả.

Kiểm soát lượng đường trong máu:

Mận là loại trái cây có chỉ số đường huyết GI rất thấp, giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Tăng cường hệ miễn dịch

Trung bình, bà bầu cần khoảng 150mg vitamin C mỗi ngày. Với hàm lượng vitamin C dồi dào (1 quả mận nhỏ chứa tới gần 10mg vitamin C), ăn mận giúp bổ sung lượng vitamin C đáng kể cho bà bầu để nâng cao hệ miễn dịch, đặc biệt là giúp phòng ngừa các bệnh cảm cúm.

Giảm ốm nghén

Vị hơi chát, chua chua lại ngòn ngọt của quả mận giúp cảm giác buồn nôn bị đẩy lùi, nó cũng kích thích vị giác giúp mẹ bầu cảm thấy ngon miệng hơn. Vì thế, trong những tháng nghén nặng nề và chán ăn kinh khủng, mẹ bầu hãy ăn 1 vài quả mận trước bữa ăn để bớt cảm giác buồn nôn và thấy thèm ăn hơn.

Ảnh minh họa. Hỗ trợ tiêu hóa, chống táo bón



Theo Đông y, mận có vị chua ngọt, tính bình, có công dụng thanh can điều nhiệt – trị nóng trong, giải khát, giảm ho,… và kích thích tiêu hóa. Ngoài ra, lượng chất xơ trong quả mận cũng khiến chứng táo bón đáng ghét giảm đi đáng kể.

Giúp cơ thể hấp thu sắt

Ai cũng biết sắt quan trọng với bà bầu như thế nào. Đó là lý do mà các mẹ bầu luôn cố gắng bổ sung thực phẩm giàu sắt vào thực đơn mỗi ngày. Và, mẹ cũng đừng quên vài quả mận cho bữa tráng miệng nhé, lượng vitamin C dồi dào giúp hỗ trợ sự hấp thu sắt vào cơ thể tốt hơn.

6. Làm đẹp da

Điều này có vẻ hơi “thừa” nhưng sự thật là phụ nữ, bất kể là các mẹ đang mang thai, ai cũng đều có nhu cầu làm đẹp. Nhất là trong thai kì, da thường xấu đi đáng kể với sự xuất hiện của mụn, nám và tình trạng sạm dạ. Vì thế, hãy sử dụng mặt nạ quả mận như một loại mỹ phẩm cực kì an toàn lại hiệu quả, giúp làn da sáng rõ lên.

Lưu ý khi ăn mận

Với từng ấy tác dụng cũng như đã được Y học chứng minh là không gây nóng, các mẹ bầu hoàn toàn có thể mua mận về ăn mà không cần ngậm ngùi “đợi đến mùa sau”. Tuy nhiên, khi ăn mận, các mẹ cần lưu ý:

– Rửa thật sạch và ngâm nước muối loãng trước khi ăn.

– Không nên gọt vỏ vì các chất oxy hóa tập trung chủ yếu ở phần này.

– Không ăn mận khi đói vì mận chua sẽ không tốt cho dạ dày.

– Không nên ăn quá nhiều mận trong một ngày (bất cứ thực phẩm gì, dù tốt đến mấy cũng không nên lạm dụng). Chỉ nên ăn vài quả mỗi ngày là đủ.

– Vì mận có vị chua, chát nên rất hợp với chấm muối ớt. Tuy nhiên, đồ ăn mặn và cay không được khuyến khích cho bà bầu, vì thế hãy hạn chế chấm nhiều muối và không nên ăn quá cay.