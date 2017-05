Cứu hộ 1 tàu cá bị đánh chìm trên biển

Chiều 26/5, ông Nguyễn Trường Chính, Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết tại địa phương vừa có 1 tàu cá bị sóng biển đánh chìm.

Theo đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ 13h ngày 25/5 đến ngày 26/5 tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Do thời tiết xấu khiến cho tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu TTH-9166 của ông Đỗ Văn Sỹ (trú ở huyện Phú Vang) làm chủ bị đánh chìm.

Chiếc tàu cá bị đánh chìm

Chiếc tàu này đang neo đậu tại đồn Biên phòng Vinh An (huyện Phú Vang) bị sóng biển đánh đứt dây neo làm bị chìm một nửa và trôi về địa phận xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang cách đó mấy cây số. May mắn trên tàu không có ai.

Nhận được tin báo, lực lượng bộ đội biên phòng cùng với người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tiến hành cứu hộ chiếc tàu gặp nạn. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu hộ chiếc tàu cá vào bờ.

Trong chiều tối ngày 26/5 công tác cứu hộ chiếc tàu cá vẫn đang được khẩn trương tiến hành tại vùng biển xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang

Cũng do rãnh áp thấp gây mưa lớn, tại huyện Quảng Điền có khoảng 10 hecta lúa vụ Đông Xuân chưa thu hoạch bị ngập từ 0,2-0,3m tập trung tại các xã Quảng Phú, Quảng Vinh. Tại HTX số 2 thị trấn Sịa, người dân chủ động dùng bao tải cát để gia cố bờ bao, ngăn không cho nước tràn vào diện tích lúa Đông Xuân chưa thu hoạch. Tại huyện Phú Lộc, đê Hà Giá ở xã Lộc Thủy bị vỡ 1 đoạn dài 30m, đập Quan tại thị trấn Phú Lộc bị vỡ một nửa thân đập.

Đại Dương